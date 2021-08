Tadjikistan : inauguration du premier monastère catholique du pays

Immédiatement au nord de l’Afghanistan tombé aux mains des Talibans, le Tadjikistan est une ancienne république soviétique musulmane d’Asie Centrale, devenu un pays indépendant fragilisé par ses frontières avec le Kirghizstan et l’Ouzbékistan et divers enjeux socio-économiques. C’est aussi un pays charnière entre la Russie – destinataire d’une importante migration de travail – et l’Occident, avec des bases militaires russes. Il y a aussi des catholiques, et depuis deux mois, un monastère chrétien.

Ce monastère saint Jean Paul II compte “quatre [religieuses], originaires d’Ouzbékistan, du Paraguay et d’Argentine, et appartiennent à l’institut “Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matará“ (Famille religieuse du Verbe incarné). À quelques mètres du monastère se trouve la paroisse Saint-Joseph de Douchanbé, l’une des deux seules églises catholiques sur le sol tadjik“, indique le site du Vatican. L’inauguration du monastère a eu lieu le 27 juin dernier, avec une procession mariale de la vierge de Lujan, sainte patronne de cette communauté fondée en Argentine.

“L’Église catholique est en effet présente au Tadjikistan depuis la fin des années 1970, lorsque des prêtres et des laïcs catholiques déportés par le régime de Staline se sont installés dans la république soviétique de l’époque. Lorsque les religieux sont rentrés dans leur pays dans les années 1990, ils ont laissé derrière eux deux églises et une petite communauté de sœurs missionnaires de la charité, seule présence chrétienne jusqu’à l’arrivée d’un prêtre du Verbe Incarné en 1997. Aujourd’hui, la communauté catholique est composée d’environ 120 fidèles, dans un pays comptant près de neuf millions d’habitants“, précise encore le site du Vatican.

Pendant les années 1970 à 1990, le missionnaire allemand Harmut Kania passait ses vacances en URSS et visitait les communautés clandestines qui existaient dans les grandes villes d’Asie centrale, notamment au Tadjikistan. Il expliquait a posteriori que “pendant [s]es vacances, je baptisais plus de gens que dans mes paroisses allemandes durant l’année. Parfois, 80 personnes venaient se faire baptiser d’un coup“.

L’église Saint Joseph existe à Douchambe depuis 1974, mais sa communauté a presque entièrement disparu après l’effondrement de l’URSS et la guerre civile – les personnes d’origine allemande ou polonaise sont par exemple rentrées dans leurs pays d’origine, qui offraient d’importants programme de rapatriement de leurs ressortissants dans les années 1990, les russes, ukrainiens et biélorusses persécutés sont retournés en Fédération de Russie, etc. L’église se trouve en face de l’aéroport.

L’autre église se trouve dans la ville de Bokhtare, à 100 km de la capitale, et compte une vingtaine de fidèles – qui vont à Douchambe pour Pâques; elle est dédiée à Saint-Roch. Il y aurait une troisième communauté, sans église, sous le patronage de Sainte Thérèse, à Khodjent. La communauté compte beaucoup d’étrangers, notamment russes, anglais, français, italiens en mission dans le pays. La messe du samedi soir est en… anglais – nouvelle langue universelle de l’Occident à la place du latin.