Diocèse de Poitiers : un diacre laïc interdit l’église de Béruges à la messe traditionnelle

La guerre liturgique est rallumée dans le diocèse de Poitiers sans attendre la rentrée – alors que Renaissance Catholique tient son université d’été dans une ancienne abbaye à Béruges (86), un diacre laïc a interdit l’église du village à Renaissance Catholique qui a demandé à y célébrer la messe, au motif suivant “nous ne prêtons pas l’église pour les rites liturgiques des siècles passés“. L’aumônier fait pourtant partie de l’Institut du Christ Roi Souverain prêtre, un institut traditionnel en pleine communion avec Rome.

Sur le Forum Catholique, Renaissance Catholique réagit : “cette information sent les prémisses de ce qui va se passer à la rentrée, à savoir, la réouverture de la guerre Liturgique.

Non, pas qu’elle avait disparu, mais que les coexistences pacifiques en certains diocèses permettaient aux fidèles et aux prêtres ( NOM et VOM) de se rencontrer et de se connaitre dans un climat relativement calme voire apaisé. Il est certain que la décision du Pape de diviser ses brebis, alors que le manque de pasteurs se fait sentir, va en beaucoup d’endroits être à l’origine de souffrances pour les familles et certains prêtres.

Qu’un diacre se permette un tel abus d’autorité est malheureusement bien le signe que les membres de l’Église militante sont pour beaucoup bien malades. Alors, en dehors de venir nombreux à l’université d’été de RC, il nous reste la prière, et en particulier pour ce diacre car il ne sait pas ce qu’il fait et la charité exige de prier pour lui. Et que Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit nous garde“.

Le diocèse de Poitiers, pas très Fratelli Tutti avec les tradis ?

Un liseur du Forum Catholique indique que le diocèse de Poitiers est assez peu enclin à appliquer le motu proprio Summorum Pontificum : dans la Vienne, cela se limite à un seul lieu de culte qui fut longtemps le sanctuaire de Montbernage à Poitiers et sera à la rentrée l’église de Buxerolles en banlieue, avec un célébrant diocésain, l’abbé Berthelot. La FSSPX est présente dans le centre ville de Poitiers (Immaculée Conception) et à l’école de Romagne.

La situation est meilleure dans les Deux-Sèvres avec trois lieux de culte diocésains (Saint-Maixent, Massais et Niort à Notre-Dame mais un seul dimanche) – elle va cependant de pair avec la présence importante de la FSSPX dans ce dernier département (Assais les Jumeaux, St Loup Lamairé, la collégiale de Thouars et une chapelle dans le centre de Niort), et à la marge, d’une chapelle non una cum près d’Airvault.