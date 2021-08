Défense de la messe traditionnelle : 6e manifestation devant la nonciature à Paris

Ce samedi 21 août entre midi et midi et demie devant le 14 bis, avenue du président Wilson a lieu la 6e manifestation devant la nonciature apostolique à Paris (métros Iéna ou Alma Marceau, ligne 9), contre le motu proprio Traditionis Custodes et pour la défense de la messe traditionnelle.

“Ce samedi 21 aout nous serons encore au cœur de l’été, à un moment où beaucoup d’entre nous seront encore en vacances : Parviendrons-nous néanmoins à témoigner dignement de notre refus de voir mettre à mort la Réconciliation et la Paix liturgique initiées par Benoit XVI ? Lors des précédentes manifestations estivales nous avons réussi à réunir une moyenne de plus de 40 fidèles : serons-nous capables de poursuivre dans cette voie avant la rentrée qui devrait nous retrouver plus nombreux à témoigner en faveur de la Paix ?”

Les persécutions rencontrées par les fidèles qui demandent à disposer des églises pour des cérémonies de mariage, fiançailles ou autres – comme Renaissance Catholique à qui un diacre laïc interdit une église de la Vienne – et les communautés traditionnelles dont les messes sont suspendues ou attaquées par leurs évêques (Dijon, à la Réunion, Moghilev en Biélorussie…) témoignent de la nécessité actuelle de défendre fermement la messe traditionnelle et tous les lieux où elle est célébrée, face à tous ceux qui veulent imposer un “pass liturgique” et faire de la messe un lieu d’exclusion et non de rassemblement.