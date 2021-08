Costa Rica: un prêtre suspendu pour avoir dit la messe en latin

Il disait la messe selon le nouvel ordo en latin après l’interdiction du missel traditionnel par la conférence épiscopale du Costa Rica. Mais pour son évêque, cela ne suffit pas à échapper à l’accusation de mise en cause de Vatican II et du magistère récent… Un prêtre du Costa Rica, le Père Sixto Eduardo Varela, a donc été suspendu. Il ne peut plus célébrer en public et se trouve actuellement en congé sabbatique auprès de sa famille. Il sera ensuite envoyé à Mexico où il suivra un traitement « médical » et « psychologique » (!), si l’on en croit le très sérieux site d’information Catholic World Report. Plusieurs centaines de fidèles sont ainsi privés d’un pasteur, qui avait eu le défaut de vouloir continuer une célébration sous un format traditionnel… Il est vrai que pour les évêques du Costa Rica tout ce qui rappelle le missel antérieur à 1970 est prohibé : usage du latin, orientation ad orientem de la célébration, recours au manipule…

Il y a quelques années, le Père Varela avait dénoncé le président de la République et les membres du Gouvernement du Costa Rica qui avaient adopté des mesures contre l’enseignement de l’Église (autorisation de l’avortement et institution du mariage homosexuel) tout en continuant à communier publiquement. Le Père Varela n’avait pas été soutenu par les évêques de son pays, qui avaient même pris leur distance avec lui. Drôle d’ambiance, hélas aggravée par un Motu Proprio aux effets destructeurs, y compris au niveau de la communion ecclésiale…

Source: Catholic World Report