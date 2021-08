Changement pour la communauté de fidèles de Dijon

Le diocèse de Dijon communique ce matin le changement de desservant de la Basilique Saint Bernard de Dijon. Un prêtre de l’Institut du Christ Roi arrivera dans quelques jours à Dijon.

À partir du 12 septembre prochain,

un prêtre de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre assurera les célébrations selon le missel romain de 1962 à la « Basilique » près la Maison Natale de Saint-Bernard.

Il sera vicaire de la paroisse de Dijon – Saint-Michel. Le dimanche 5 septembre à 10 h 00 la messe sera célébrée par le Père Didier Gonneaud, curé de la Cathédrale et doyen du doyenné Dijon – Centre et Ouest.

Cette solution qui n’est pas celle envisagée initialement par le diocèse mais permet une sortie de crise. Elle permet une poursuite de la vie de la communauté de fidèles sereine dans le contexte de ce nouveau Motu Proprio qui est déjà complexe. Il est certain que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre se trouvent congédier dans des conditions difficiles et sans forcément reconnaître le travail effectué depuis 23 ans dans ce diocèse, avec un statut qui a été souvent précaire. Mgr Minnerath mettait comme condition à la poursuite du ministère de la FSSP dans ce diocèse la concélébration (dans la forme ordinaire).

Suite à leur crise interne de 2000, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ont fait le choix d’être présents à la messe chrismale (et à d’autres occasions) et de communier sans pour autant concélébrer dans la forme ordinaire. Il faut également préciser que si des évêques demandent la concélébration, elle n’a jamais été imposé comme la condition absolue de la communion ecclesiale (tout prêtre ayant toujours le droit légitime de célébrer sa messe privée). Ajoutons en fin que lors de la réconciliation des 12 fondateurs de la FSSP et des actes fondation de cette Fraternité en 1988 il n’a jamais question que la concélébration (et/ou célébration dans la forme ordinaire) soit la condition de leur retour dans la pleine communion.