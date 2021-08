Défense de la messe traditionnelle : 7e manifestation devant la nonciature apostolique à Paris

Ce samedi 28 août à Paris se déroulera la 7e manifestation pour la défense de la messe traditionnelle, devant la nonciature apostolique, 14 avenue du président Wilson (métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9) entre 12h et 12h30.

Avec la rentrée il devrait y avoir plus d’affluence pour réciter pacifiquement la supplique litanique au Pape Benoit devant la représentation du Pape François à Paris pour lui faire connaître notre refus de voir mettre à mort la Réconciliation et la Paix liturgique initiées par Benoit XVI ?

Pape Benoît, auteur de Summorum Pontificum : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez voulu la paix liturgique : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez voulu la justice : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez voulu un traitement juste et paternel des minorités catholiques : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, artisan d’unité : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez proclamé la liberté de célébrer le Sacrifice de la Messe selon le missel tridentin : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez affirmé que le missel ancien n’a jamais été abrogé : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez affirmé la liberté de tout prêtre d’user librement le missel ancien pour ses messes : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez affirmé que le missel tridentin est expression de la lex orandi : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez dit aux curés d’accueillir volontiers et dans la paix les demandes des groupes de fidèles attachés à la liturgie traditionnelle : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez libéré les célébrations des mariages, obsèques, messes de pèlerinage : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez compris que les jeunes aiment à rencontrer le mystère de la Très Sainte Eucharistie dans la liturgie traditionnelle : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui saviez que la célébration traditionnelle ne peut que rester fidèle et unie à la foi entière de l’Eglise : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui saviez que la célébration traditionnelle ne génère pas de désordres : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui estimiez que l’histoire de la liturgie est faite de croissance et de développement, et non de rupture : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez affirmé que ce qui était grand et sacré pour les générations précédentes restait grand et sacré pour nous : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, qui avez déclaré qu’il est bon pour tous de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Église : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, grâce à qui la vie liturgique a grandi à nouveau dans l’Eglise : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, grâce à qui tant de vocations ont fleuri dans l’Eglise : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoir des prêtres : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoir des religieux : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoir des religieuses : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoir des séminaristes : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoirs des laïcs : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, espoir des familles : Ne nous oubliez pas !

Pape Benoît, intercédez pour nous ! Pape Benoît, intercédez pour nous !

Pape Benoît, venez à notre secours ! Pape Benoît, venez à notre secours !

Pape Benoît, intervenez pour nous ! Pape Benoît, intervenez pour nous !