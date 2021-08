Afghanistan : le Vatican réussit à évacuer un prêtre, 5 religieuses et 14 enfants

Discret, mais efficace… et épargné par les explosions qui ont tué à l’aéroport de Kaboul 85 personnes, dont 13 militaires américains, un sanglant “point final” à l’ingérence américaine. Le Vatican a en effet réussi, avec l’appui logistique de la diplomatie italienne, à évacuer le seul et unique prêtre en poste en Afghanistan, cinq religieuses, et 14 enfants handicapés.

Le prêtre en poste en Afghanistan – dans la chapelle située dans l’ambassade italienne – n’est autre que le missionnaire barnabite italien Giovanni Scalese. Des religieuses ont aussi été évacuées et sont arrivées à Rome le 25 août dernier.

Néanmoins le succès diplomatique du Vatican pourrait avoir une autre facette. Selon le journal conservateur italien Il Tempo, le Vatican aurait proposé aux Talibans d’ouvrir des couloirs humanitaires à travers la Turquie pour permettre aux afghans qui souhaitent fuir le pays d’aller en Europe. Néanmoins bien que le Vatican appelle urbi et orbi les gouvernements des pays occidentaux à accueillir les afghans – aucune source officielle ne confirme les allégations du Tempo.

A ce jour, seuls l’Angleterre et le Canada ont accepté d’accueillir des réfugiés afghans – 20.000 chacun. L’Inde s’est engagée à donner des visas d’urgence, le Mexique s’est engagé à en accueillir sans donner de quota, l’Ouganda souhaite en accueillir 2000 – mais y iront-ils ? En Europe, la Suisse a annoncé qu’elle n’accepterait pas de groupes importants d’afghans et l’Autriche a opposé une fin de non-recevoir catégorique à leur accueil.