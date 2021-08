Dijon : dernière messe de la FSSP, L’ICRSP arrive le 12 septembre

Ce dimanche avait lieu à Saint Bernard de Dijon la dernière messe de la FSSP dans le diocèse, en présence de l’abbé Benoît Paul-Joseph qui juste avant l’homélie est revenu sur l’affaire de Dijon et l’éviction de la FSSP dans le diocèse – le combat des fidèles ayant payé puisqu’ils auront un institut qui sera L’ICRSP et non des prêtres diocèsains débordés par ailleurs.

“Il y a trois points“, a déclaré Benoît Paul-Joseph, supérieur du district de France de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre. “Le mode opératoire. Mgr Minnerath a pris sa décision sans consulter la FSSP, sans faire part de ses griefs, transmis cette décision à une personne de votre communauté et ne nous a écrit que quelques semaines plus tard.

Ensuite après avoir obtenu – difficilement – un rendez vous, Monseigneur s’est cristallisé sur cette question de concelebration. Je regrette la disproportion de cette question qui a occulté la présence de la FSSP dans le diocèse [depuis 23 ans].

Je remercie très sincèrement les abbés présents, l’abbé Perrel, l’abbé Paris [qui devait être affecté début septembre à Annecy et y est déjà parti]. Ils ont fait preuve de droiture et de grande endurance, de vraie sollicitude pour vos âmes. Ils ont pensé avant tout au bien de la communauté.

L’ICRSP va succéder à la FSSP à partir du 12 septembre. Objectivement c’est la moins mauvaise solution. Il y avait un blocage. La solution diocésaine n’était pas la meilleure, le prêtre désigné avec toute sa bonne volonté ne pourra pas continuer ce que faisait la FSSP […] Le diocèse de Dijon reconnaît qu’on ne peut pas simplement remplacer un institut Ecclesia Dei par un célébrant, c’est le fruit de vos efforts“.

Étaient présents à cette dernière messe, suivie d’un moment de convivialité, les abbés Benoît Paul-Joseph, Stemler – actuellement affecté dans l’Orne – et l’abbé Perrel.