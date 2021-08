L’abbé Guillaume de Tanouärn, Institut du Bon Pasteur, a publié une tribune sur son blog intitulée ‘Le droit liturgique’ sur le dernier Motu Proprio du Pape François.

Fini le respect de la Tradition et de son droit intrinsèque, bien établi pourtant au début de Summorum pontificum. Terminée la distinction si respectueuse justement pour l’Eglise et son histoire, entre les deux formes d’un même rite. Traditionis custodes n’y fait même pas référence lorsqu’il parle sans vergogne pour le pontife précédent, de “l’unique rite romain”, en plaçant le rite traditionnel, les centaines de prêtres qui le célèbrent, les dizaines de milliers de fidèles qui y assistent à travers le monde, sous le régime de l’autorisation exceptionnelle, et d’une sorte de loi des suspects (puisque l’autorisation de célébrer le rite traditionnel, pour les plus jeunes est à demander au Saint Siège et que les autorisations toutes à renouveler, seront toujours extra-paroissiales et ne concerneront pas systématiquement la messe du dimanche).

Organisée soigneusement par le pape dans Traditionis custodes, on doit assister vraisemblablement à une montée du mépris, oui mépris que François veut partager avec l’actuelle hiérarchie catholique, mépris qu’est censée ressentir l’actuelle hiérarchie catholique pour tous ceux qui déclareront avoir spirituellement besoin de la messe traditionnelle et qui, pour cette raison, seront désormais soumis au régime des autorisations exceptionnelles et donc considérés comme des catholiques de deuxième zone.

La paix de l’Eglise promulguée le 7 juillet 2007 par le pape Benoît, n’aura pas duré quinze ans. C’est le pape actuel qui rouvre les hostilités ce 16 juillet 2021. En tant que pape, il aurait sans doute le droit de désigner un ennemi interne à l’Eglise, hérétique ou schismatique. Mais son principe est faux : non le droit liturgique n’est pas un droit positif d’abord, mais, comme l’a enseigné son prédécesseur, un droit fondé sur la tradition et sur les propres paroles du Seigneur. Le pape saint Pie V, auquel François se compare dans son oeuvre liturgique, n’a jamais voulu imposer “sa” messe (en fait la messe du diocèse de Rome) aux communautés chrétiennes qui utilisaient des rite ayant plus de deux siècles d’existence. Saint Pie V savait bien et il avait modestement compris que la tradition est le principal fondement du droit liturgique et cela nous l’avons vu, depuis saint Paul.