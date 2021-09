Changements d’horaire pour les messes traditionnelles dans le diocèse de Moulins

En cette rentrée, les deux apostolats de l’Institut du Christ Roi dans le diocèse de Moulins seront desservis par le même prêtre ce qui engendre des changements d’horaires :

Eglise du Sacré-Coeur de Bressolles (Moulins)

Messe dimanche et fête à 11h00 ; vendredi 18h00 (suivie le premier vendredi du mois de l’adoration et des confessions de 19h00 à 20h00) ; samedi 9h00 suivie des confession et du chapelet jusqu’à 11h00.

Eglise Saint Louis de Vichy

Messe dimanche et fêtes à 9h00 ; samedi 18h15 (précédée par les confessions de 17h00 à 18h00)

Contact : Chanoine Arnaud Jaminet