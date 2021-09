Le Pape François s’exprime pour la première fois depuis la publication de “Traditionis Custodes”: “une remise en ordre constructive”

Dans un entretien donné à plusieurs journalistes, le Pape François s’est notamment exprimé sur la question du Motu Proprio “Traditionis Custodes” qui restreint l’usage du missel traditionnel. Le Pape prétend ne pas avoir « frappé fort sur la table » : « Je ne suis pas du genre à taper sur la table (…) Je suis plutôt timide ». Tout en défendant son initiative, il salue le Motu Proprio “Summorum Pontificum” de Benoît XVI qui a élargi la possibilité de célébrer selon l’édition de 1962 du missel romain sans restriction: « cela m’a semblé une des choses pastorales les plus belles et humaines de Benoît XVI, qui est un homme d’une humanité exquise ». On peut aussi souhaiter que ce soit toujours le cas…

Affirmant que qu’il y a eu ensuite une évaluation globale, le Pape indique que ce qui « était fait pour aider pastoralement ceux qui avaient vécu une expérience antérieure était en train de se transformer en idéologie ». « Nous avons donc dû réagir avec des normes claires ». Le Pape affirme même avoir « beaucoup travaillé, avec des gens traditionalistes de bon sens. »

En outre:

si vous lisez bien la lettre et si vous lisez bien le décret, vous verrez qu’il s’agit simplement d’une remise en ordre constructive, avec une attention pastorale

Le Pape précise en outre que la proclamation de la Parole de Dieu devait se faire dans une langue compréhensible par tous, « sinon, c’est se moquer de la Parole de Dieu ». C’est pourtant le cas dans un très grand nombre de communautés traditionnelles… Mais il semble qu’en présence de personnes d’horizon linguistiques différents, la lecture de la Parole de Dieu en latin ne semble pas poser de problèmes. Y compris à Rome…

Source: Famille Chrétienne