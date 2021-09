Défense de la messe traditionnelle : nouvelle manifestation à Paris le 4 septembre

Une nouvelle manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle a lieu ce 4 septembre à Paris, à midi devant la nonciature apostolique au 14, avenue du Président Wilson (métros Iéna ou Alma Marceau, ligne 9).

Les organisateurs communiquent : “Comment ne pas être inquiet des propos tenus par le pape François dans un entretien qu’il vient d’accorder à une radio espagnole et qui circule sur les réseaux sociaux, ses paroles ne sont points faites pour nous apaiser “la possibilité pastorale donnée par Summorum Pontificum, dit le Saint-Père au journaliste espagnol, se transformaient en idéologie” !

Alors que les supérieurs des ex-communautés Ecclesia Dei se sont réunis à Courtalain et ont adressé une lettre filiale et respectueuse au Pape quant aux conséquences délétères induites par le motu proprio Traditionis custodes et les discriminations qui en découlent envers les fidèles de la messe tridentine, il apparaît plus que nécessaire de défendre la liberté de célébrer la messe traditionnelle, en France et ailleurs.

Présent à la manifestation du 28 août dernier, un prêtre diocèsain parisien interviewé par Présent rappelait d’ailleurs que “le fait que les fidèles, troublés par l’injustice des circonstances actuelles, manifestent, c’est malheureusement la seule manière, en 2021, d’influencer le cours des choses. Il n’y a que les événements publics et les pressions publiques, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, qui touchent les personnes qui ont l’autorité et influent sur leurs décisions, alors que ce devrait être plutôt l’objectivité, la réalité et, en l’occurrence, le bien des âmes dans la foi catholique”.