Paris : des inquiétudes pour l’avenir de certaines messes traditionnelles ?

Si dans leur ensemble, les évêques de France ne souhaitent pas donner la chasse aux fidèles de la messe traditionnelle, des inquiétudes plus concrètes se font jour dans le diocèse de Paris, où une limitation drastique des messes traditionnelles serait envisagée à court terme, en application de Traditionis Custodes – des informations en ce sens seraient parvenues jusqu’à Rome.

Au sein du diocèse de Paris, des sources concordantes font état du maintien des messes tridentines à Saint-Eugène, Notre-Dame du Lys, saint Roch – qui sont les centres les plus importants. Et c’est tout.

Aujourd’hui une dizaine de lieux accueillent des messes traditionnelles dans le diocèse de Paris en semaine ou le dimanche, dont Saint-François Xavier, la basilique Sainte-Clotilde, la chapelle de la Visitation, l’Assomption de Passy, Sainte-Jeanne de Chantal – et l’église de la Villette où le nouveau curé ne connait pas la messe tridentine. Cela reviendrait aussi à expulser la FSSP de Paris. Il faut y ajouter plusieurs lieux de culte qui ne dépendent pas du diocèse, dont le centre Saint-Paul (IBP).

Il est permis d’espérer toutefois que la raison, comme à Dijon, finisse par gagner et que l’archevêque de Paris ne s’abaisse pas à persécuter ses propres fidèles. Qui constatent de visu aujourd’hui que le temps des persécutions, c’est comme la circulation dans Paris : on sait quand on y entre, pas quand on en sort, ni où elles s’arrêteront – car, de proche en proche, tout le monde peut se retrouver le “tradi” de quelqu’un d’autre.