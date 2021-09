4 pèlerinages avec messes tridentées

Dans le contexte particulier lié à la parution du Motu Proprio « Traditionis Custodes » le 16 juillet dernier, des catholiques d’Anjou, de Bretagne et du Bas-Poitou attachés au rite tridentin organiseront 4 pèlerinages le week-end des 25 et 26 septembre prochain. Leur démarche spirituelle s’inscrit dans le cadre d’une piété filiale au Souverain pontife et aux évêques ainsi que dans l’attachement à la Tradition magistérielle et liturgique de notre sainte mère l’Eglise.

En Bretagne, pèlerinage à Sainte Anne d’Auray les 25 et 26 septembre 2021. La messe de clôture sera célébrée par le Père abbé du Barroux. Renseignements et inscriptions: www.feiz.bzh

En Anjou, pèlerinage à Notre-Dame du Marillais, premier lieu d’apparition mariale connu en France, les 25 et 26 septembre 2021. Renseignements et inscriptions: https://forms.gle/c6AyhQCX2dqUXupL8

ainsi qu’à Loublande le 26 septembre 2021. Renseignements et inscriptions: https://www.foi-et-tradition.com/news/2021-08-24-loublande-2021/

Dans le Bas-Poitou, pèlerinage à Saint-Michel-Mont-Mercure le 25 septembre 2021. Renseignements et inscriptions: [email protected]

Héritiers des générations qui se soulevèrent pour maintenir la liberté du culte catholique au cours de la Révolution, les pèlerins, accompagnés par des prêtres des instituts traditionnels, auront à cœur de prier pour que la liberté du culte traditionnel, généreusement offerte par le Pape Benoît XVI, ne soit pas entravée.