Paris : A Notre-Dame du Travail, a été célébrée « la dernière messe »

Le nettoyage liturgique a commencé à Paris, dans la paroisse que fréquentait notre regretté confrère Daniel Hamiche.

Dimanche dernier, 5 septembre, à 18h, a été célébrée à Notre-Dame du Travail, rue Vercingétorix, une messe qui faisait penser à « La dernière classe » d’Alphonse Daudet, dans Les contes du lundi, où est racontée la dernière classe faite en français par l’instituteur d’un village occupé désormais par les Prussiens.

On avait parlé d’un « décret » de l’archevêque de Paris concernant la réduction des messes traditionnelles dans la capitale. En fait, les choses semblent devoir se dérouler en catimini. Sur ordre de Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire, vicaire général chargée des paroisses du XIVème arrondissement, il était signifié au curé, au nom de Mgr Aupetit archevêque, que la messe traditionnelle ne serait plus célébrée dans la paroisse. Le curé, l’abbé Gabriel Würz, à son corps défendant, a obtempéré, et a demandé au Père Philippe Perruchot, le célébrant habituel de cette messe, d’en informer les paroissiens.

Ces paroissiens ont par ailleurs pu prendre connaissance de la lettre pastorale de l’archevêque de Paris, du 3 septembre, dans laquelle Mgr Aupetit annonce que le diocèse poursuivra désormais cette priorité : « l’accueil inconditionnel de tous ».

Sauf des fidèles attachés à la messe traditionnelle.