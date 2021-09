Paris : suite aux persécutions contre la messe traditionnelle, chapelet à Saint-François Xavier

Des jeunes fidèles de Saint-François Xavier, où la FSSP assurait jusqu’il y a peu une messe pour les étudiants le mercredi soir – et ce depuis 13 ans, ont réagi après la décision de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, de restreindre sensiblement la liberté de la messe traditionnelle à Paris et de refuser aux fidèles de la messe tridentine son “amitié universelle” et son “accueil inconditionnel” développés quelques jours plus tôt dans sa lettre pastorale de rentrée.

Un appel à se rassembler pour un chapelet à Saint-François Xavier a été lancé par le collectif Juventus Traditionis, qui entend fédérer toutes les énergies pour défendre la liberté de la messe traditionnelle.

Nous sommes un mouvement de jeunes et souhaitons réaffirmer fermement notre indéfectible attachement à la Messe Saint Pie V.

Rejoignez la mobilisation pour défendre la messe !

Au vu des restrictions des messes qui semblent arriver à Paris, nous décidons de passer à l’action ! Il est urgent de faire comprendre aux autorités ecclésiastiques que nous ne sommes pas de vieux grincheux nostalgiques mais des jeunes rempli d’espérance et de l’amour du Seigneur ! Mais surtout déterminé et que nous ne nous laisserons pas faire.

Retrouvons nous ce soir à St François-Xavier à 19h00 pour dire un chapelet nous prierons pour l’Eglise et la défense de la messe telle que nous l’aimons. Nous n’oublierons pas dans nos prières l’évêque de Paris, afin qu’il revienne sur sa décision.