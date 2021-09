Mgr François Favreau, RIP

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rappelé à Dieu ce mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat.

Les obsèques de Mgr Favreau seront présidées par Mgr Matthieu Rougé, le vendredi 10 septembre 2021 à 14h30, en la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.

Né le 15 novembre 1929, à Poitiers, Mgr Favreau entre au grand séminaire de Poitiers en 1950, il poursuivit sa formation au Séminaire pontifical français de Rome et à l’Université grégorienne où il obtint une licence canonique en théologie.

Ordonné prêtre le 30 juin 1952 en la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers il sera nommé vicaire dans la ville, puis professeur de philosophie dans un collège de Niort.

Après deux années comme vicaire général de Mgr Vion, évêque de Poitiers, le pape Paul VI le nomme en 1972 évêque auxiliaire de Mgr Jean-Paul Vincent, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Le 20 janvier 1973, il est ordonné par Mgr Vion en la cathédrale de Poitiers.

En 1977, Jean-Paul II le transfère à La Rochelle comme coadjuteur de Mgr Félix Verdet auquel il succède de plein droit en 1979.

De 1979 à 1984 il assume la charge de président de la Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle.

En 1983, il arrive à Nanterre et y restera dix-neuf ans.

Entre 1990 et 1992 il convoqua un synode diocésain sur le thème de la collaboration pour la mission des ouvriers de l’Évangile (prêtres, diacres et laïcs).

De 1985 à 1991, il est président de la Commission internationale francophone pour les traductions et la liturgie. À ce titre il signera le Concordat cum originali de bien des livres liturgiques toujours en vigueur aujourd’hui.

Au service de la Conférence des Évêques de France il sera également membre de la commission doctrinale de 1994 à 1996 et du conseil permanent de 1995 à 2000.

Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur lors de la promotion du 3 avril 1996.

Avant ses 75 ans, sentant la fatigue s’installer, il renoncera à sa charge en 2002 : le pape Jean-Paul II accepta sa démission qui prit effet le 18 juin de cette année.

Devenu « évêque émérite de Nanterre » Mgr Favreau choisit de retourner à Poitiers et de loger dans la maison de retraite du Diocèse au milieu de ses anciens confrères et rendra un certain nombre de services.

A la demande de la famille de Mgr Favreau une célébration aura lieu en la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers le samedi 11 septembre 2021.