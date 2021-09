Messes traditionnelles dans le diocèse de Metz

Dans le diocèse de Metz, le Motu Proprio Ecclesia Dei n’avait pas été appliqué réellement, malgré la demande répétée de fidèles à leur évêque de l’époque Mgr Raffin. En 2007, l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum a été plutôt paisible (même si il pourrait y avoir un à deux lieux supplémentaires avec la messe traditionnelle chaque dimanche). En certaines parties de ce diocèse, les fidèles (pour des questions de proximité) s’exportent le dimanche dans le diocèse (ou pays) voisin à Nancy, à Sarrelouis (Allemagne) ou encore à Luxembourg. Beaucoup espèrent que le nouveau Motu Proprio laissera en l’état ce qui a été construit ces dernières années.

A Metz, la messe traditionnelle est célébrée depuis une bonne douzaine d’années pour une communauté de 150 à 170 fidèles réguliers. Elle est célébrée chaque dimanche et fêtes à 10h00 en l’église Saint-Bernard par Mgr Christophe Kruijen, ancien official de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et prêtre du diocèse de Metz, aidé de manière régulière par l’abbé Quentin Sauvonnet, FSSP. [Messe traditionnelle à Metz]

A Sarraltroff (Sarrebourg), la messe traditionnelle est célébrée depuis 2 ans un à deux dimanches par mois à 11h00 en l’église Saint Michel par l’abbé Patrick Müller, curé et prêtre du diocèse. Concernant le nouveau Motu Proprio, ce dernier a indiqué le maintien de la célébration de la messe traditionnelle en attendant la nomination du futur évêque (Mgr Lagleize ayant renoncé à sa charge pour raison de santé) :

Suite au Motu Proprio du Pape François Traditionis Custodes en date du 16 juillet dernier au sujet de la célébration de la messe dite de “St Pie V” dans les paroisses, après avoir demandé l’avis et reçu l’accord de l’Evêque-Emerite de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize, et cela jusqu’à la nomination et l’installation du 104è Evêque de Metz, nous continuerons à célébrer de manière régulière la messe en “Rite Tridentin” certains dimanches à 11H à Sarraltroff. A travers cette célébration Eucharistique, nous sommes toujours heureux de pouvoir accueillir en Eglise des fidèles de notre secteur paroissial, voir au-delà, qui sont attachés à cette liturgie tout en participant par ailleurs à nos messes dominicales en rite ordinaire et à nos rencontres pastorales régulières comme le suggère le Pape François dans son document.

A Knutange (Thionville), la messe traditionnelle est célébrée le vendredi à 19h30 (vérifier il y a des exceptions) à l’église Saint-Charles par l’abbé Johann Giardinelli, également prêtre du diocèse qui célébrait également une messe traditionnelle en semaine dans le passé lorsqu’il était curé à côté de Metz (Retonfey).

Même si elle ne dépend pas du diocèse, signalons que la Fraternité Saint-Pie X dispose d’une chapelle à côté de Metz (à Ars sur Moselle) et surtout d’une implantation ‘historique’, l’Ecole l’étoile du Matin, à côté de Bitche (fondée en 1979).