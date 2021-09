Un nouvel apostolat pour l’Institut du Bon Pasteur aux Etats-Unis

Le jour de la publication du Motu Proprio, le 16 juillet, l’évêque de Manchester (New Hampshire, USA) a érigé une nouvelle paroisse personnelle à Winchester qu’il a confié à l’Institut du Bon Pasteur. L’abbé Hugues Beaugrand, IBP, qui est en mission aux Etats-Unis depuis plusieurs années, est le curé de cette nouvelle paroisse. Mgr Peter Anthony Libasci a également érigé la maison canonique de l’Institut du Bon Pasteur dans cette ville ce 8 septembre. C’est la première implantation officielle pour l’Institut du Bon Pasteur aux Etats-Unis et sa seconde paroisse personnelle (avec Saint-Eloi à Bordeaux).

La paroisse Saint-Stanislas à Winchester a été desservie par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre pendant 3 ans, de manière provisoire comme “extension” de leur paroisse personnelle à Nashua (comme l’explique l’abbé Brancich dans son bulletin paroissiale) :

En janvier 2018, Mgr Libasci a demandé à l’abbé Liebert et à moi-même d’assurer la messe et les confessions à Winchester sur une période temporaire de six mois. Cela a continué pendant les 2 ans et demi suivants jusqu’en novembre 2020, lorsqu’il nous a demandé de prendre Winchester comme « avant-poste » de notre paroisse à Nashua, là aussi de manière temporaire jusqu’à l’été 2021 lorsqu’il réévaluerait la situation.

Récemment, nous avons été informés par le diocèse que Mgr Libasci avait pris la décision de nommer un prêtre pour exercer le ministère à Saint-Stanislas à Winchester et que ce prêtre viendrait de l’Institut du Bon Pasteur, un institut érigé en 2006 pour célébrer la Messe latine traditionnelle et les sacrements. À compter du 10 septembre de cette année, l’abbé Hugues Beaugrand sera prêtre à temps plein à Winchester. Il vivra au presbytère et servira la communauté traditionnelle. Le dernier dimanche de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) à Winchester sera le dimanche 5 septembre, l’abbé Beaugrand et l’abbé de Laire du diocèse seront également présents à la messe. Plus de détails sur la situation exacte et les dispositions seront fournies par le diocèse dans les semaines à venir.

La nouvelle nous a surpris. Quoi qu’il en soit, ce fut un grand plaisir en tant que prêtres de la FSSP d’avoir eu l’occasion de vous connaître et de vous servir depuis 3 ans et demi. Nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous avez témoigné. Je suis tellement fier de la façon dont tant de personnes ont répondu à l’appel de l’évêque l’automne dernier pour se mettre à la tâche à Winchester en faisant du bénévolat et en soutenant financièrement la communauté. La FSSP continuera à administrer la paroisse Saint Stanislas de Nashua.