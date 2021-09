Pas de changements pour la messe traditionnelle à Nantes (FSSP)

L’assocation Foi et Tradition communique ce matin le résultat des échanges avec Mgr Percerou, évêque de Nantes concernant, la célébration de la messe traditionnelle en l’église Saint-Clément (Nantes). Mgr Percerou fait le choix de la stabilité en reconduisant le fonctionnement actuel au sein de la paroisse Saint-Clément dont les prêtres de la Fraternité sont vicaires. Desservie depuis plus de 20 ans par la Fraternité Saint-Pierre, la communauté traditionnelle de Nantes est nombreuses entre 800 et 1000 fidèles.

Chers amis,

C’est avec une immense joie que nous écrivons cette lettre. Monseigneur PERCEROU, évêque de Nantes, a donc décidé de faire confiance aux prêtres de la Fraternité Saint Pierre de Nantes et aux fidèles de Saint Clément attachés au rite tridentin. Notre première réaction est une réaction de reconnaissance envers Monseigneur PERCEROU. Au mois d’août, il nous avait écrit qu’il agirait avec le souci de tous les fidèles. Merci donc Monseigneur car vous avez tenu parole. Vous pouvez compter sur nous pour nous souvenir de votre bienveillance et de votre souci de notre communauté. Nous voulons également remercier les prêtres de la FSSP qui ont si bien œuvré pour que les « fidèles tradis » puissent continuer à bénéficier de l’ensemble de leur apostolat et des activités organisées. Nos prières leurs sont également acquises. En effet, Monseigneur PERCEROU et le Père VALLET, nouveau curé de Saint Clément, ont choisi de faire confiance. A l’ensemble des fidèles de leur donner raison. Que chacun mesure la grâce qui est faite aux fidèles nantais attachés au rite tridentin. Prochainement, Monseigneur PERCEROU viendra rencontrer la communauté de Saint Clément. Vous aurez ainsi l’occasion de le remercier. Amicalement et en union de prières, Marc BILLIG Président de Foi et Tradition