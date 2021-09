Ordination épiscopale de Mgr Didier Noblot, évêque de Saint-Flour

Dimanche 12 septembre à 15h00 a eu lieu l’ordination épiscopale de Mgr Didier Noblot en la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour. La cérémonie est à revoir là :

Les photos seront en ligne mardi.

Sa devise épiscopale est empruntée à l’Évangile de Saint-Jean :

«Je vous appelle mes amis »(Jn 15; 9-17)

Voici les armes du nouvel évêque :

D’or au cœur de gueules sommé d’une croix latine du même, aux trois coupeaux de sinople issant de deux burelles ondées accolées d’argent mouvantes de la pointe de l’écu. L’écu est brochant sur la crosse mise en pal de Mgr Didier Noblot évêque de Saint Flour. L’écu est de type français : scutiforme.

Au bas de l’écu inscrite dans un listel la devise de Mgr Didier Noblot : « Dico vos amicos » (Jean 15, 9-77).

Placée en chef et au centre du champ de l’écu l’emblème de Charles de Foucauld : un cœur surmonté d’une croix latine. Le cœur, surmonté par la croix, devient le symbole de l’amour avec lequel Jésus a aimé l’humanité. Mgr Noblot est membre des Fraternités sacerdotales « Jésus Caritas » dont la spiritualité s’inspire de celle de Charles de Foucauld. Ce cœur est placé au-dessus des trois coupeaux discrètement échancrés pour évoquer le Plomb, les monts du Cantal dont les anciens volcans. Dans l’Evangile, la montagne est le lieu privilégié où Jésus aime se retirer pour prier, où Jésus amène ses disciples à l’écart des foules (Lc 6, 12 ; 9, 28), et où Jésus proclame les Béatitudes (Mt 5, 1-12). Au pied des coupeaux les eaux vives et naissantes du Cantal qui alimentent les deux bassins de la Loire et de la Garonne sont représentées par deux burelles ondées. Les eaux vives du Cantal représentent la fécondité et la fraîcheur de la source, l’eau indispensable à la vie, le Christ est source d’eau vive (Jn 4) source de vie Eternelle (Jn 7, 37-38).

L’or symbole du sacré, de la lumière exprime aussi une idée de charité. Le rouge (gueules) correspond à la fois au sang du Christ et aux flammes de l’Esprit, il est la couleur de l’amour du prochain, de l’amitié et symbole de la fraternité. Le vert (sinople) des coupeaux ou monts du Cantal est aussi celui des planèzes, des forêts, des pentes auxquelles l’abondance des eaux vives (les deux burelles d’argent) donnent la plus fraîche verdure, « Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré ». Si la montagne est couverte de neige pendant l’hiver, dès le printemps elle reverdit et se peuple d’importants troupeaux notamment de bovins. Les trois couleurs sont celles de la progression du scoutisme, mouvement auquel a appartenu Mgr Noblot.