(TC) Lettre aux catholiques du monde entier : chacun peut la signer en ligne

Publiée ici il y a six jours, la lettre aux catholiques du monde entier, cosignée par des personnalités du monde traditionnel en France pour défendre la liberté de la messe traditionnelle et demander l’abrogation du motu proprio Traditionis Custodes, a été mise en ligne sur un site dédié afin que chacun puisse la signer et la partager.

Depuis sa mise en ligne, cette lettre a été traduite en diverses langues, anglais, allemand, portugais, espagnol, italien, russe ou encore ukrainien, et a fait le tour du monde, suscitant un engouement des fidèles de la messe traditionnelle, déboussolés et abattus suite à la promulgation du motu proprio Traditionis Custodes en juillet dernier par le Pape.

Depuis, outre des évêques qui ont publiquement pris fait et cause pour la liberté de la messe traditionnelle dans leurs diocèses, d’autres, notamment en Scandinavie, remettent publiquement en cause ce texte, qui selon eux ne résout pas les divisions et au contraire les aggrave. “Ces évêques, à cause de leur situations particulière – faible nombre de fidèles en particulier – ont bien perçu que frapper la messe traditionnelle et ceux qui y sont attachés ne pourrait rien résoudre, et serait contre-productif“, commente ainsi la Porte Latine, le site d’informations de la FSSPX en France, au sujet des interrogations des évêques scandinaves.

Signer la lettre aux catholiques du monde entier