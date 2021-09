Quelque part en France : une église à l’abandon avec son mobilier et ses autels

Laissée à l’abandon, en train de subir l’humidité et les infiltrations, sans même que le mobilier, les autels XVIIIe-XIXe et les statues aient été mises à l’abri, cette église XVIe-XVIIIe a été découverte par deux adeptes de l’Urbex, une pratique qui consiste à explorer les monuments abandonnés, sans rien casser ni emporter.

Tout le mobilier de l’église est encore en place, y compris des tableaux et des éléments visiblement antérieurs à la Révolution, qui seraient certainement plus à l’abri – y compris des visiteurs indélicats – ailleurs. Il semble que dans le cas de cette église, l’administration des Monuments Historiques, la paroisse et les autorités municipales soient aux abonnés absents. A noter aussi un monument aux Morts paroissial d’une forme inhabituelle, en forme de livre ouvert. D’après nos recherches, il s’agirait d’une église située dans un village viticole de l’Aube.

A travers la France, certaines églises sont laissées à l’abandon avec leur mobilier depuis des décennies – à Yutz en Lorraine, c’est le cas de l’église sainte Ursule notamment, abandonnée depuis trente ans. Parfois, ces églises sont tout de même sauvées et peuvent rouvrir : c’est le cas de l’église saint Pierre le Rond à Sens, abandonnée en 1965 suite à la construction d’une église neuve – une association est désormais à son chevet et recherche des mécènes pour parachever les travaux d’urgence.