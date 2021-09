(TC) : lettre aux catholiques du monde entier : en anglais, portugais, italien, espagnol

Certains de nos lecteurs nous demandent si la lettre aux catholiques du monde entier peut être traduite en diverses langues pour la communiquer à leurs correspondants – elle l’a été, y compris en ukrainien. Voici aussi les versions en anglais, espagnol, italien ou encore portugais.

Anglais

A Letter to Catholics throughout the World

“What man is there among you, of whom if his son shall ask bread, will he reach

him a stone?” (Mt 7:9)

Dear Brothers and Sisters in Christ,

We have been deeply saddened to learn of Pope Francis’ decision to revoke the

main provisions of the Motu Proprio Summorum Pontificum promulgated by

Pope Benedict XVI on July 7, 2007. After decades of division and quarrels,

Summorum Pontificum was a source of peace and reconciliation for all

Catholics.

Rome has violated Pope Benedict XVI’s solemn word in a brutal and rigid

manner that is a far cry from the fraternal welcome that is nowadays so widely

proclaimed.

Pope Francis’ explicit intent, as expressed in the Motu Proprio Traditionis

Custodes of July 16, 2021, is to see an end of the celebration of the Holy Mass

handed down by the Tradition of the Church. We are deeply shocked by this

decision. How can we comprehend this radical break with the traditional Missal,

which is the “venerable and ancient” enactment of the “law of the faith”, and has

borne fruit in so many peoples, saints and missionaries? And what harm is being

done by those faithful who simply want to pray as their fathers have prayed for

so many centuries? Who can ignore the fact that the Tridentine Mass converts

many souls, attracts young and fervent congregations, and inspires many

vocations; that it has been the source of seminaries, religious communities, and

monasteries; that it is the mainstay of many schools, youth ministries,

catechetical work, spiritual retreats and pilgrimages?

Many of you – our Catholic brothers, priests and bishops – have expressed to us

your incomprehension and deep sorrow: we thank you for your numerous

testimonies of support.

Summorum Pontificum’s stated purpose was to promote peace within the Church

in order to build unity in charity, but it was also designed to lead Catholics to

renew their ties with their own inheritance, by helping as many people as

possible to discover the rich liturgical tradition that is the treasure of the Church.

Pope Emeritus Benedict XVI is witnessing the destruction of his work of

reconciliation in his own lifetime.

In this age of materialism and of harrowing social and cultural division,

liturgical peace is an absolute necessity for the faith and spiritual life of

Catholics, in a world that is dying of thirst. The drastic curtailment of the

authorization to celebrate Mass in its traditional form will rekindle mistrust and

doubt, and heralds the resurgence of a devastating liturgical quarrel that will rip

apart the Christian people.

Before God and before all men, we solemnly affirm that we will not allow

anyone to deprive the faithful of this treasure which is first and foremost that of

the Church. We will not remain inactive in the face of the spiritual suffocation

of vocations that the Motu Proprio Traditionis Custodes will bring about. We

will not deprive our children of the unique means of transmitting the faith that is

faithfulness to the traditional liturgy.

As sons of their father, we ask of Pope Francis that he reverse his decision,

repealing Traditionis Custodes and restoring full freedom to celebrate the

Tridentine Mass, for the glory of God and the good of the faithful. Bread rather

than stones.

September 8, 2021, Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

Espagnol

Carta a los católicos del mundo entero

¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? (Mt 7, 9)

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Con inmensa tristeza hemos tomado conocimiento de la decisión del papa Francisco de suprimir el Motu Proprio Summorum Pontificum promulgado por el papa Benedicto XVI, el 7 de julio de 2007. Después de décadas de divisiones y querellas, ese motu proprio fue para todos los fieles católicos una obra de paz y reconciliación.

Lejos de ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia “inmerecida, incondicional y gratuita” (Amoris Laetitia, n°297), Roma viola con brutalidad e intransigencia la palabra dada por el papa Benedicto XVI.

El Motu Proprio Traditionis Custodes del 16 de julio de 2021 manifiesta expresamente su voluntad de ver desaparecer la celebración de la misa de San Pío V de la Iglesia. Esta decisión nos deja profundamente consternados. ¿Cómo comprender esta ruptura con el Misal tradicional, realización «venerable y antigua» de la «ley de la fe», que ha santificado a tantos pueblos, tantos misioneros y tantos santos? ¿Qué mal hacen los fieles que desean, simplemente, rezar como lo hicieron sus padres en los siglos pasados? ¿Se ignora que la misa tridentina, en la actualidad, convierte a numerosas almas, atrae asambleas jóvenes y fervorosas, suscita muchas vocaciones, ha hecho surgir seminarios, comunidades religiosas, monasterios, es la columna vertebral de incontables escuelas, obras para la juventud, catequesis, retiros espirituales, peregrinaciones?

Muchos de entre ustedes, hermanos católicos, sacerdotes, obispos, nos han manifestado su incomprensión y profundo dolor: gracias por sus numerosos testimonios de apoyo.

Favorecer la paz en la Iglesia con el fin de construir la unidad en la caridad, y también conducir a los católicos a recuperar su propio legado, haciendo descubrir a la mayor cantidad posible las riquezas de la tradición litúrgica, tesoro de la Iglesia, tales eran los objetivos buscados por Summorum Pontificum. El papa emérito Benedicto XVI ve su obra de reconciliación destruida en vida.

En una época impregnada de materialismo y devastada por las divisiones sociales y culturales, la paz litúrgica se nos presenta como una necesidad absoluta para preservar la fe y la vida espiritual de los católicos, en un mundo que muere de sed. La restricción drástica de la autorización para celebrar la Misa en su forma tradicional hace resurgir la desconfianza, la duda, la incomprensión y anuncia el retorno de une querella litúrgica dolorosa para el pueblo cristiano.

Lo afirmamos solemnemente, ante Dios y ante los hombres: no dejaremos que nadie prive a los fieles de este tesoro que es, en primer lugar, el tesoro de la Iglesia. No nos quedaremos inactivos ante la asfixia espiritual de las vocaciones que prepara el Motu Proprio Traditionis Custodes en los seminarios tradicionales.

No privaremos a nuestros hijos de este medio privilegiado de transmisión de la fe que es la fidelidad a la liturgia tradicional.

Pedimos al papa Francisco que reconsidere su decisión de abrogar las principales disposiciones del Motu Proprio Summorum Pontificum y restablezca la plena libertad de la celebración de la misa tridentina, para la gloria de Dios y el bien de los fieles.

Italien

Lettera ai cattolici di tutto il mondo

Chi di voi, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? (Mt 7, 9)

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

È con grande tristezza che abbiamo appreso della decisione di Papa Francesco di abolire il Motu Proprio Summorum Pontificum promulgato da Papa Benedetto XVI il 7 luglio 2007. Dopo decenni di divisioni e litigi, questo Motu Proprio è stato per tutti i fedeli cattolici un’opera di pace e riconciliazione.

Roma viola la parola data da Papa Benedetto XVI, con brutalità e intransigenza, lungi dall’ «aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”» (Amoris Laetitia , n°297).

La volontà espressa nel Motu Proprio Traditionis Custodes del 16 luglio 2021 è quella di far scomparire dalla Chiesa la celebrazione della Messa di San Pio V. Questa decisione ci provoca profonda costernazione. Come comprendere questa rottura con il Messale tradizionale, realizzazione “venerabile e antica” della “legge della fede”, che ha santificato tanti popoli, tanti missionari e ha contribuito a fare tanti santi? Che male fanno i fedeli che semplicemente desiderano pregare come hanno fatto per secoli i loro genitori e i loro avi? Come ignorare che la Messa tridentina oggi converte moltissime anime, attira assemblee giovani e ferventi, suscita tantissime vocazioni, ha dato origine a seminari, comunità religiose, monasteri, e che è la spina dorsale di innumerevoli scuole, opere giovanili, catechesi, ritiri spirituali, pellegrinaggi?

Molti di voi, fratelli cattolici, sacerdoti, vescovi, avete condiviso con noi la vostra incomprensione e il vostro profondo dolore: grazie per le vostre numerose testimonianze di sostegno.

Promuovere la pace della Chiesa per costruire l’unità nella carità, ma anche portare i cattolici a riconnettersi con un’eredità che è loro propria, facendo scoprire al maggior numero possibile di persone le ricchezze della tradizione liturgica, tesoro della Chiesa, tali sono stati gli obiettivi perseguiti da Summorum Pontificum. Il Papa emerito Benedetto XVI vede ora la sua opera di riconciliazione essere rovinata durante la sua vita.

In un’epoca scevra di materialismo e lacerata dalle divisioni sociali e culturali, la pace liturgica ci appare come una necessità assoluta per preservare la fede e la vita spirituale dei cattolici in un mondo che muore di sete. La drastica restrizione dell’autorizzazione a celebrare la messa nella sua forma tradizionale riaccende la diffidenza, il dubbio, l’incomprensione, e preannuncia il ritorno di una disputa litugica che è straziante per il popolo cristiano.

Qui lo affermiamo solennemente, davanti a Dio e agli uomini: non permetteremo a nessuno di privare i fedeli di questo tesoro, che è anzitutto un tesoro della Chiesa. Non rimarremo inattivi di fronte al soffocamento spirituale delle vocazioni nei seminari tradizionali, ora preparato dal Motu proprio Traditionis Custodes. Non priveremo i nostri figli di questo mezzo privilegiato di trasmissione della fede che è la fedeltà alla liturgia tradizionale.

Chiediamo dunque a Papa Francesco di riconsiderare la sua decisione di abrogare le principali disposizioni del Motu Proprio Summorum Pontificum e di ripristinare la piena libertà di celebrare la Messa tridentina, per la gloria di Dio e il bene dei fedeli.

Portugais

Carta aos católicos de todo o Mundo

Quem, entre vós, se o seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? (Mt 7, 9)

Queridos irmãos e irmãs em Cristo,

Foi com imensa tristeza que soubemos da decisão do Papa Francisco de revogar o Motu Proprio Summorum Pontificum promulgado pelo Papa Bento XVI, a 7 de Julho de 2007.

Após décadas de lutas e divisões, esse Motu Proprio foi para todos os fiéis católicos uma obra de paz e reconciliação.

Roma viola a palavra do Papa Bento XVI, com brutalidade e intransigência, bem longe de «Ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objecto duma misericórdia “imerecida, incondicional e gratuita”» (Amoris Laetitia, nº 297).

A vontade manifestamente afirmada no Motu Proprio Traditionis Custodes, de 16 de Julho de 2021, é a de ver desaparecer da Igreja a celebração da Missa de São Pio V.

Esta decisão enche-nos de consternação. Como entender essa ruptura com o Missal tradicional, obra “venerável e ancestral” da “lei da fé”, que santificou tantos povos, tantos missionários e ajudou a fazer tantos santos? Que mal fazem os fiéis que simplesmente desejam rezar como os seus pais e avós o fizeram durante séculos? Acaso se pode hoje ignorar que a Missa Tridentina converte muitas almas, atrai grandes assembleias, jovens e fervorosas, suscita muitas vocações, deu origem a seminários, comunidades religiosas, mosteiros, e é a coluna vertebral de inúmeras escolas, obras juvenis, catequeses, retiros espirituais e peregrinações?

Muitos de vós, irmãos católicos, sacerdotes, bispos, compartilharam conosco a vossa incompreensão e a vossa profunda dor: obrigado pelos vossos numerosos depoimentos de apoio.

Favorecer a paz da Igreja para construir a unidade na caridade, mas também levar os católicos a recuperarem o legado que lhes é próprio, fazendo com que o maior número possível de pessoas possa descobrir as riquezas da tradição litúrgica, tesouro da Igreja, tais eram os objetivos perseguidos pelo Summorum Pontificum. O Papa Bento XVI vê agora a sua obra de reconciliação ser destruída ainda durante a sua vida.

Numa época impregnada de materialismo e dilacerada por divisões sociais e culturais, a

a paz litúrgica parece-nos uma necessidade absoluta para a preservação da fé e da vida espiritual dos católicos num mundo que está a morrer à sede. A restrição drástica da autorização para celebrar a missa na sua forma tradicional vem reacender a desconfiança, a dúvida e as incompreensões, anunciando assim o retorno duma disputa litúrgica muito dolorosa para o povo cristão.

Aqui afirmamos solenemente, diante de Deus e dos homens: não deixaremos que ninguém prive os fiéis deste tesouro que, antes de mais, é um tesouro da Igreja. Não ficaremos quietos e inativos perante a asfixia espiritual das vocações preparada pelo Motu proprio Traditionis Custodes para os seminários tradicionais.

Não privaremos os nossos filhos desse meio privilegiado de transmitir a fé que é a fidelidade à liturgia tradicional.

Pedimos ao Papa Francisco que reconsidere a sua decisão de revogar as principais disposições do Motu Proprio Summorum Pontificum e que restabeleça a plena liberdade de celebrar a missa tridentina, para a glória de Deus e o bem dos fiéis.