Ciney (Belgique) : la chapelle de Jannée à vendre

Erigée en 1864 par le baron de Woot, abandonnée depuis 15 ans et officiellement désaffectée depuis peu, la chapelle de Jannée située près de Ciney en Belgique – ville très connue pour sa bière, qui met à l’honneur son clocher – est à vendre pour près de 200.000 €. L’acquéreur aura interdiction de la transformer en discothèque ou en bar.

“Par le passé, la chapelle était fort utilisée. Les messes avaient lieu le samedi soir et cela intéressait beaucoup de monde pour avoir leur dimanche de libre. Mais depuis une quinzaine d’années, à cause du manque de prêtres dans la région, il n’y avait plus d’office ici.

Aujourd’hui, cet ancien lieu de culte est à vendre. Il a été désacralisé avec l’accord de la Fabrique d’église, sous l’impulsion des autorités communales, propriétaires du bâtiment. Jean-Marc Gaspard, échevin cinacien en charge du patrimoine, nous explique les raisons de la vente: “un privé nous a contacté pour racheter le bâtiment […] La Ville de Ciney a voulu saisir l’opportunité de renflouer ses caisses. La chapelle a été estimée entre 190.000 et 220.000 euros. Mais le futur propriétaire du bâtiment ne pourra pas faire ce qu’il veut. Il sera par exemple formellement interdit de transformer l’édifice en discothèque ou en bar. La commune gardera le dernier mot sur l’affectation des lieux”.

Le conseil communal a décidé de prioriser un certain nombre d’affectations futures comme un possible espace musical, une salle d’exposition, une bibliothèque, des bureaux, une résidence-service ou encore une crèche“.

Découvrir la chapelle en vidéo

Source : Vivre.ici.be