Québec : l’église Saint-François Xavier de Rivière du Loup bientôt cédée 1 dollar à un promoteur ?

Désaffectée depuis février 2020, l’église Saint-François Xavier de Rivière du Loup, au Québec, est un monument emblématique de la Belle Province – et tout aussi symbolique du déclin de l’Eglise et de son incapacité à assumer son patrimoine. En l’occurrence, cette monumentale église qui date de 1905, est en vente au dollar symbolique et devrait être acquise incessamment sous peu par un promoteur immobilier.

“Un carnet de santé et un rapport d’étude rédigés par la firme Atelier5 et Stantec le 27 novembre 2019 rapportent une détérioration avancée du recouvrement d’acier du toit et une perte de chaleur au niveau de l’entretoit. La structure du clocher est à solidifier en raison d’infiltrations d’eau. La réfection de la toiture avec un revêtement de tôle d’acier galvanisé est évaluée à 2,2 M$”. L’église, désaffectée et non chauffée, se dégrade depuis février 2020, mais sa cession est sur la table depuis dix ans.

Des défenseurs du patrimoine souhaitent éviter que l’église soit détruite ou dénaturée par sa transformation en logements, mais la Fabrique souhaite vendre avant tout, relate Infodimanche.com : “la présidente de la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, Suzanne Michaud, craint que l’église ne soit démolie pour faire place à des immeubles à logements et elle s’y oppose. Mme Michaud souhaite travailler en collaboration avec la Fabrique tout en assurant la sauvegarde du bâtiment. «Nous ne sommes pas associés avec ce projet immobilier. Notre ambition est toujours de chauffer l’église cet automne, on ne veut pas baisser les bras», précise Suzanne Michaud. Les discussions entre la Corporation et la Fabrique seraient toutefois rompues“.

Construite en 1905 après l’ouverture des ateliers de chemin de fer par les architectes David Ouellet et Pierre Lévesque, cette église dispose d’un ensemble monumental de vitraux, signés d’un immigrant italien, Guido Nincheri.