Paris : 10e manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle devant la nonciature

Ce samedi 18 septembre à midi aura lieu, devant la nonciature apostolique à Paris (point de rendez-vous 14, avenue du président Wilson, métros Iéna ou Alma-Marceau) la dixième manifestation pour la défense de la liberté de la messe traditionnelle.

Voici le communiqué des organisateurs de la manifestation : “Le nombre des manifestants est en croissance. La continuité dans ce genre d’action hautement symbolique est toujours payante.

C’est aussi occasion pour les militants que nous sommes d’échanger des informations. Elles sont alarmantes en ce qui concerne la situation parisienne : deux messes dominicales sont supprimées (ND du Travail ; St-Georges-de-la-Villette) et des messes de semaine importantes qui étaient célébrées en dehors des cinq lieux autorisés sont également supprimées (Saint-François-Xavier, Sainte-Clotilde). En outre, seuls les prêtres bi-ritualistes et expressément autorisés par l’archevêque peuvent célébrer. Tout cela, disions-nous, nécessite des actions spécifiques, comme ces chapelets dans les églises où la messe n’est plus célébrée qui se mettent actuellement en place.

Je compte sur vos prières et si possible sur votre présence : nous avons à montrer au Saint-Père et à l’archevêque de Paris qui fait du zèle dans l’application de Traditionis cultodes notre attachement à la foi catholique et à la liturgie traditionnelle“.

Par ailleurs, comme à Saint-François Xavier ce mercredi 15 septembre à la place de la messe des jeunes assurée depuis dix ans par la FSSP, un chapelet aura lieu ce dimanche 19 septembre à 18 h à Notre-Dame du Travail. C’est l’horaire de la messe traditionnelle qui existait depuis dix ans et a été rayée de la carte par Mgr Aupetit.