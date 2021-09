Paris : un chapelet à la place de la messe traditionnelle supprimée à Notre-Dame du Travail

Ce 19 septembre à 18 heures, un chapelet sera récité à Notre-Dame du Travail, à la place de la messe traditionnelle rayée de la carte par Mgr Aupetit et qui y existait depuis dix ans. Les fidèles de cette messe, comme ceux des autres églises où les messes ont été supprimées à Paris ne semblent pas se satisfaire de l’entreprise de liquidation générale des messes traditionnelles entreprise par Mgr Aupetit.

Le chapelet sera récité pour l’unité de l’Eglise catholique et la reprise des messes dans la paroisse et dans le Monde où elles ont été injustement supprimées suite à la parution du motu proprio Traditionis Custodes du pape François – ce dernier a suscité de nombreuses réactions de catholiques à travers le monde entier, dont une lettre traduite en plusieurs langues qui demande son abrogation au Pape François, et que chacun peut signer en ligne.