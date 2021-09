Soutenez le Carmel d’Alençon – Cuissai (61)

Notre confrère Le Salon Beige évoque le développement du Carmel d’Alençon. En 2019, les Carmélites ont déménagé à 8 km du centre ville d’Alençon (et de leur Carmel “historique”) pour trouver plus de sérennité un peu plus loin de la ville.

Depuis 2007, elles ont repris progressivement la liturgie et l’office de 1962 avec l’accord de l’évêque de Sées. Les Carmélites s’apprêtent à recevoir 5 postulantes dans les prochaines semaines.

Alors que des carmels ferment un peu partout et que certain, comme celui, emblématique, de Lisieux où vécut saint Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, ne survivent que grâce aux vocations venues d’ailleurs, le Carmel d’Alençon connaît une croissance inédite : “De dix, en 2019, elles passeront à 17 sœurs carmélites en janvier 2022. La jeune postulante de 20 ans, arrivée il y a huit jours, sera bientôt suivie de quatre autres, à peine plus âgées, des françaises et une allemande. Au XXIe siècle, ce choix de vie radicale étonne autant qu’il émerveille. Un phénomène que la mère Prieure attribue à la fois à l’actualité du charisme de l’ordre carmélitain ainsi qu’à la décision prise en 2007 par sa communauté d’adopter la liturgie traditionnelle.” Pour accueillir ces nouvelles vocations, il a fallu hâter les travaux du Carmel qui a déménagé en 2019 du centre d’Alençon à 8km de la ville, plus au calme, transformant les dépendances (écuries) en lieux conventuels et entamer la construction d’une chapelle plus grande ! Les soeurs lancent un appel :

Carmel d’Alençon – Cuissai

Soutenir les Carmélites via CredoFunding