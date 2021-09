Eglise politisée : le pape François contre François le Pape ?

Appelé à réagir contre le projet des évêques américains de priver de communion le président Joe Biden, qui se dit “catholique” mais est favorable à l’avortement, le Pape a répondu que l’Eglise n’avait pas à prendre position en politique. Pourtant, il rentre d’un voyage en Hongrie où il n’a fait que ça – en plus de faire un passage éclair (moins de six heures) pour montrer son manque de considération pour le Premier ministre Viktor Orban.

“Que doit faire le pasteur ? Etre un pasteur, ne pas condamner”, y compris “les excommuniés“, a estimé le souverain pontife, et poursuivi : “Si vous sortez de la pastorale de l’Eglise, vous devenez un politicien“.

Il a tout de même rappelé la position de l’Eglise sur l’avortement : “Qui pratique l’avortement tue, sans demi-mesure. Prenez n’importe quel livre sur l’embryologie pour les étudiants en médecine. La troisième semaine après la conception, tous les organes sont déjà là, même l’ADN… C’est une vie humaine, cette vie humaine doit être respectée, ce principe est tellement clair! C’est pourquoi l’Église est si dure sur cette question, car si elle accepte cela, c’est comme si elle acceptait le meurtre au quotidien“.

Cela dit, pendant sa visite éclair en Hongrie, le Pape n’a cessé de plaider pour la diversité culturelle et l’acceptation de l’immigration, y compris de personnes d’autres cultures ou religions : “Devant la diversité culturelle, ethnique, politique et religieuse, il est possible d’avoir deux attitudes, nous fermer dans une attitude de défense rigide de ce que nous appelons notre identité, ou nous ouvrir à la rencontre avec l’autre et cultiver ensemble le rêve d’une société fraternelle”.

Mais ce n’est certainement pas une position politique, pour le Pape. Cela dit, dans une Hongrie qui n’a pas oublié, ni le communisme, ni l’empire ottoman, les appels du Pape ont été contrebattus par le Premier Ministre, qui lui a seulement demandé de “ne pas laisser périr la Hongrie chrétienne“. Cela a aussi le mérite d’être clair.