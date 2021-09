Messes traditionnelles supprimées à Paris : réponse à Mgr Chauvet

Le mouvement de jeunesse de défense de la messe traditionnelle Juventus Traditionis répond au décryptage vidéo de Mgr Chauvet au sujet de l’application du motu proprio Traditionis Custodes à Paris qui a conduit à une entreprise de liquidation générale des messes traditionnelles auxquelles les fidèles des messes rayées de la carte par Mgr Aupetit entendent résister – et résistent d’ailleurs de plus en plus nombreux.

”

Voici ce que nous retenons de cette vidéo :

Mgr Aupetit rappelle qu’il est donc le seul à nommer les prêtres qui assureront les 2 missels. Il rappelle les 5 lieux ou sont célébrés les messes “selon les deux missels“ Ces 5 lieux de cultes ont une histoire, ce sont de belles communautés […] Et ces lieux seront conservés. “Mais que les fidèles ne s’inquiètent pas quand il la mise en place d’une célébration il y aura des prêtres de paris qui célébreront les deux missels, et qui pourront à l’occasion pouvoir célébrer une messe.”

Cependant, Juventus Traditionis s’interroge :

“Ce qui ressort de cette video – Mgr. Aupetit souhaiterait que seulement des prêtre du diocèse de Paris célèbrent la messe Saint Pie V à condition de célébrer les deux missels ?

Voudrait-il se débarrasser des instituts Ecclesia Dei ? Il ne s’est en tout cas jamais exprimé en ce sens.

Les autres lieux ou les messes Saint Pie V étaient régulièrement célébrée avec une communauté vivante ne comptent pas ? Leur communauté ne sont-elles pas belles non plus ? Notre Dame du Travail et Saint François-Xavier sont pourtant des communautés vivantes depuis très longtemps. Pourquoi les supprimer ?”

Juventus Traditionis rappelle aussi les propos du même Mgr Chauvet qui louait en 2009 et 2017 les messes traditionnelles à Paris ainsi que le motu proprio Summorum Pontificum : “À Paris, […] cela fait vingt-cinq ans que nous célébrons la messe selon les deux missels, suivant en cela la volonté du cardinal Jean-Marie Lustiger. Il faut que chacun accepte que l’unité de l’Église ce n’est pas l’uniformité. Je pense que ce motu proprio a aidé à la réconciliation et a permis de découvrir que si nous sommes tous différents, nous adorons un même Dieu“.

Voilà une problématique supplémentaire pour la dixième manifestation pour la défense de la messe traditionnelle, ce samedi midi devant la nonciature apostolique, à Paris.

Lire la réponse de Juventus Traditionis