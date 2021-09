Paris : dixième manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle

Les manifestants protestent contre le zèle « franciscain » de Mgr Aupetit, qui a supprimé à Paris deux messes dominicales (ND du Travail ; St-Georges-de-la-Villette) et des messes de semaine importantes (Saint-François-Xavier, Sainte-Clotilde), et qui en outre n’admet plus pour les célébrations traditionnelles que les seuls les prêtres bi-ritualistes expressément autorisés par lui. Les manifestants font leur l’engagement solennel contenue dans la Lettre aux catholiques diffusée dans le monde entier : « Nous l’affirmons solennellement, devant Dieu et devant les hommes : nous ne laisserons personne priver les fidèles de ce trésor qui est d’abord celui de l’Église. Nous ne resterons pas inactifs devant l’étouffement spirituel des vocations que prépare le Motu proprio Traditionis Custodes ». La protestation et les actions sous toutes formes n’en sont donc qu’à leur début. Ainsi mercredi 15 septembre plus de 100 fidèles ont récité le chapelet sur le parvis de l’Eglise parisienne de Saint-François Xavier pour que soit rétablis la messe des étudiants Et dimanche 19 septembre la récitation d’un chapelet a été initié devant l’Eglise de Notre-Dame du Travail ( Paris 14 eme ) pour la reprise de la messe dominicale selon le rite traditionnel”. Un autre chapelet a eu lieu ce lundi à 12h45 à Sainte Clotilde. Toutes ces initiatives sont reconduites aux mêmes lieux et heures la semaine prochaine. La onzième manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle aura lieu, elle, à midi ce samedi 25 septembre devant la nonciature apostolique (14, avenue du Président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9).