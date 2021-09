Le Havre : l’évêque maintient la messe traditionnelle mais déclare la guerre aux sacrements

Dans le diocèse du Havre, il ne faudra plus se faire baptiser, se marier… Ou mourir, si c’est dans la forme traditionnelle. L’évêque Mgr Brunin – qui semble atteint d’une forme de démesure (hubris) maintient certes la messe dominicale traditionnelle de la FSSP, mais interdit presque tous les sacrements.

Dans son texte qui définit l’application de Traditionis custodes dans son diocèse il maintient, certes, la messe dominicale de la FSSP dans la chapelle Saint-Michel d’Ingouville, ainsi que la faculté donnée à ce prêtre de confesser et d’administrer l’extrême onction (encore heureux) mais interdit tout le reste.

Dans l’incapacité de réécrire la Bible et l’histoire de l’Eglise, Mgr Brunin essaie, comme ces dirigeants d’une autre époque, d’effacer ce qui ne lui agrée pas – en l’occurrence il interdit que les baptêmes, mariages et funérailles soient célèbrés par les fidèles de saint Michel d’Ingouville selon le rite tridentin. De même il supprime la possibilité donnée aux prêtres de la FSSP de catechiser enfants et adultes.

Néanmoins l’évêque auquel a été conférée, en juillet 2016, la Légion d’Honneur, ne perd pas une occasion de rappeler combien il soutient l’accueil des migrants et comment il est Fratelli Tutti.

Pour se faire entendre de Monseigneur, les fidèles de St Michel d’Ingouville au Havre devraient ils s’entasser dans des embarcations et tenter de demander l’asile religieux chez les Anglais ?

Le mouvement de défense de la messe traditionnelle Juventus Traditionis a réagi dans un communiqué à cette nouvelle persécution de la messe traditionnelle :

L’évêque du Havre, Mgr. Brunin, a décidé de fortement contraindre la communauté traditionnelle. Alors que le manque de prêtre se fait toujours plus sentir, l’évêque a décidé d’interdire aux prêtres de conférer les sacrements dans la forme traditionnelle. Les prêtres ne pourront plus baptiser, ni même marier les fidèles de la communauté paroissiale.

Il a par ailleurs également interdit aux prêtres de la fraternité sacerdotale Saint Pierre de faire le catéchisme tant pour les enfants que les adultes. Encore une fois on ne comprend pas cette volonté, de certains évêques minoritaires, de brimer leurs fidèles.

Où est donc la charité, l’acceuil aux autres si généralement prêchée dans nos Eglises ? Cela reste vraiment incompréhensible.

Prions pour le diocèse du Havre, son évêque, ainsi que pour l’unité de l’Église”