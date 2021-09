La Communauté Saint-Martin pourrait représenter entre 20 et 40 % du clergé dans trente ans

La Croix consacre un dossier à la Communauté Saint-Martin, qui connaît une belle croissance, tandis que les séminaires diocésains n’en finissent pas de se vider.

Une grosse vingtaine d’évêques a fait une demande de prêtres, actuellement en attente. 168 prêtres de Saint-Martin sont installés dans trente diocèses.

Leur séminaire d’Évron forme en ce moment une centaine de jeunes. Selon les chiffres qui circulent jusqu’au sein de la Conférence des évêques de France, la communauté pourrait représenter entre 20 et 40 % du clergé actif dans trente ans, quand les prêtres nés dans les années 1950 ne seront plus là. Les 25 et 26 juillet, 26 prêtres de Saint-Martin ont été ordonnés. Désormais, un cinquième des prêtres consacrés en 2021 vient de Saint-Martin.