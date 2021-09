Dictature sanitaire : en Suisse, pass sanitaire pour les messes de plus de 50 personnes

Depuis début septembre, la Suisse, longtemps épargnée par les dérives des pouvoirs français et italiens (en Italie le pass sanitaire doit être rendu obligatoire mi-octobre sur tous les lieux de travail), la Suisse a engagé elle aussi un tour de vis contre sa population. Depuis le 13 septembre les grandes églises sont assimilées à des lieux de culture et le pass sanitaire est aussi exigé dans les messes qui réunissent plus de cinquante personnes.

Bien que cette décision fédérale allait certainement désorganiser les cultes et mettre en péril l’universalité de l’Eglise – du moins l’accès aux cultes pour les non-vaccinés, tout ce que l’Eglise évangélique réformée de Suisse et la Conférence des Evêques suisses ont trouvé de mieux à faire, c’est de sortir un communiqué mou qui se désole du fait que les non-vaccinés ne pourront plus assister aux messes, notamment de funérailles, mais affirme néanmoins “les Eglises nationales remercient le Conseil fédéral de considérer l’accès aux offices religieux […] comme important, et de n’exiger le certificat qu’à partir de 50 personnes” et soutient sans réserve les mesures anti-covid. Le diocèse de Lausanne, Fribourg, Genève se plie d’ailleurs sans barguigner à la dictature sanitaire locale, dont il détaille avec précision les dispositions sur son site.

Tandis qu’au Vatican on souhaite aussi laisser les lépreux non vaccinés à la porte des églises – pour l’instant cependant, le pass sanitaire ne s’y applique pas pour les messes, les cantons suisses essaient d’assouplir les mesures fédérales tombées d’en haut, notamment sous la pression des fidèles et de certains pasteurs, pas encore gagnés par la paranoïa covidale. Le canton de Vaud s’emploie notamment à sortir du dispositif qui assimile à des lieux culturels (donc pass sanitaire obligatoire, même pour des messes de moins de cinquante fidèles) la cathédrale de Lausanne et l’abbatiale de Payerne. Et des paroisses organisent des messes à jauge limitée, donc exemptes du pass sanitaire, ou dédoublent leurs messes pour passer sous les jauges, règles, équerres, niveaux et autres outils de maçonnerie.