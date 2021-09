Amboise : la restauration de la chapelle du château sera traditionnelle et pédagogique

La fondation Saint Louis, qui gère un ensemble de biens des prétendants orléanistes à la couronne de France (château d’Amboise, chapelle royale de Dreux, ruines du château de Bourbon l’Archambault, chapelle Notre-Dame de Compassion, colonne des princes de Condé) vient de lancer les travaux de restauration de la chapelle saint Hubert du château d’Amboise. Celle-ci n’avait pas connu de grands travaux depuis 140 ans.

D’où un mauvais état général, selon Etienne Barthélémy, architecte en chef des Monuments Historiques (ACMH) chargé de sa restauration : “les plombs du XIXe sont en fin de vie, la flèche de la chapelle présente une gîte importante de 15 degrés qu’on ne peut pas laisser s’accentuer, différentes pièces de charpente sont brisées sous les efforts à la fois du vent et de la masse du plomb, car il faut savoir que le plomb a été posé sur une charpente qui était prévue pour une couverture beaucoup plus légère, donc il y a une fatigue générale des éléments de toiture”, explique-t-il à France Bleu.

Frédéric Baleine du Laurens, vice-président de la Fondation saint Louis (présidée par François Voss), a décidé d’engager un chantier pédagogique, sans méthodes mécaniques, où les artisans engagés venus du monde entier montreront leurs techniques et leur travail au grand jour : “”L’objectif était de faire un chantier pédagogique pour permettre aux jeunes de la région de comprendre ce que sont les métiers d’art qui sont mis en œuvre comme la charpente, la plomberie d’art, la sculpture, la pierre… et leur montrer que ce sont des disciplines exigeantes mais qui ont un avenir, en particulier dans une région comme le Centre-Val de Loire où il y a énormément de monuments historiques. Il y a du travail pour toujours si je puis dire !”

Pendant deux ans, les divers corps de métiers engagés sur la restauration de la chapelle présenteront leur travail dans des loges installées dans le parc du château. Les travaux doivent s’achever à l’automne 2023, après dépose et repose de la flèche… et mise en service de la cloche. L’occasion pour la fondation de France de prouver qu’elle correspond bien à son objet, qu’elle entretient le patrimoine qui lui a été confié – et le faire savoir.

La fondation de France a investi plus de 16 millions d’euros en vingt ans pour restaurer et entretenir la chapelle royale de Dreux et le château d’Amboise. Néanmoins, l’un des prétendants orléanistes, le prince Jean, l’a attaquée en justice pour obtenir la restitution des biens et prouver qu’elle n’a pas rempli son objet social, notamment, selon le prince, parce qu’elle n’a pas créé de musée capétien et que le domaine de Dreux est à l’abandon.