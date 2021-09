(TC) L’incohérence de nos évêques

Il y a quelques jours l’évêque du Havre publiait un décrêt limitant la célébration de la messe traditionnelle dans son diocèse en interdisant aussi pour la communautés de fidèles de Saint-Pierre d’Ingouville (Le Havre) le catéchisme et certains sacrements (mariage, première communion, confirmations…)

Nos évêques se rendent-il compte de ce qu’ils écrivent ? Se rendent-ils compte aussi de l’état de leur diocèse ?

Un lecteur m’indiquait ces jours-ci que nous en arrivions à des situations complètement abracadabrantesque… Le Pape François a confirmé les facultés de confessions et les pouvoirs pour les mariages célébrés par les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X (suite à l’année de la miséricorde)… mais aujourd’hui dans certains diocèses français, on les interdit à des prêtres de communautés érigées et en règle avec le Saint-Siège.

Y a-t-il aujourd’hui plusieurs catégories de prêtres dans l’Eglise ?

La crise de l’Eglise est profonde… ce qui se passe depuis plusieurs semaines est en train de créer une situation dramatique. Certains évêques excommunient littéralement les prêtres de certaines communautés sacerdotales pourtant validement reconnues par le Saint-Siège.

Le Pape a fait le choix de relancer la guerre liturgique et certains évêques attisent le feu… Les fidèles et les prêtres attachés à la messe traditionnelle ne font que demander à vivre des trésors liturgiques et spirituels qui ont nourri l’Eglise pendant des années… et qui avant le 16 juillet avaient encore légitimement le droit de cité. Nous continuons à espérer que des évêques sonnent la fin de la récréation… à l’heure où nous contemporains n’ont plus la Foi, il est surtout temps de se mettre à la mission.