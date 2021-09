Succès pour le 4è Pèlerinage Feiz e Breizh

Le 4è Pèlerinage Feiz e Breizh s’est déroulé ce 25 et 26 septembre avec la participation de 300 marcheurs… et plus de 1100 personnes à Sainte-Anne d’Auray. La messe de clôture du Pèlerinage a été célébrée par Dom Louis-Marie, abbé du Barroux à la Basilique.

Lu sur Twitter

