Défense de la messe traditionnelle : des veilleurs en prière devant l’archevêché de Paris

Ce mardi 28 septembre pour la première fois quelques fidèles se sont réunis pour réciter le chapelet devant l’archevêché de Paris entre 13 et 14h, pour l’unité de l’Eglise et la liberté de la messe traditionnelle dans le diocèse de Paris – et ailleurs.

L’heure étant propice, il faut remarquer que tout le personnel de l’archevêché – ainsi que de très nombreux touristes et badauds- a été témoin de cette supplication.

Aucune parole négative n’a été adressée contre ces Veilleurs… bien au contraire car plusieurs de ces personnes ou de passants très nombreux le long de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont témoigné de leur amitié et de leur soutien à cette démarche.

Ce groupe de Veilleurs proposent :

Que ceux qui le souhaitent puissent venir prier avec eux tous les mardis de 13 à 14 heures, au même endroit (10 rue du Cloître Notre-Dame, 4e arrondissement, métro ligne 4 ile de la Cité)

Que des volontaires choissent de veiller et prier à ce même lieu au jour et à l'heure qui leur conviendra

L’objectif – peut-être encore irréaliste aujourd’hui – serait de mettre en place peu à peu une chaîne de prière pour prier, toute la journée, et pourquoi pas la nuit devant les bureaux de Mgr Aupetit afin qu’il renonce à sa politique agressive vis-à-vis de la célébration liturgie traditionnelle.