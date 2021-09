Un couvent de carmélites américaines dans le viseur du Vatican

Le pape François a ordonné une visite canonique du couvent des carmélites de Fairfield, en Pennsylvanie – qui est à la fois contemplatif et traditionnel, et suscite l’ire de l’entourage très moderniste du Pape. Elle a eu lieu du 25 au 28 septembre dernier.

“Le Saint-Père a clairement indiqué à de nombreuses reprises qu’il n’était pas enthousiasmé par les ordres contemplatifs et, dernièrement, il a persisté dans ses diatribes contre les “anciennes méthodes”. Or, à son grand dam, le monastère carmélite de rite romain de Fairfield fait les deux. Nous savons aussi que si le cardinal Braz de Aviz doit laisser un quelconque héritage à la tête de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, c’est la disparition de nombre d’entre eux, notamment ceux qui sont attachés à la tradition“, écrit à ce sujet Infovaticana, en espagnol.

“Le monastère, fondé en juillet 2019, compte 25 moniales et constitue la quatrième fondation des florissantes carmélites de Valparaiso dans le Nebraska“, poursuit Infovaticana. “Dans un communiqué de presse, ces religieuses, strictement cloîtrées, demandent des prières, qualifiant la visite d'”épreuve stressante”. Ces religieuses célèbrent la messe selon l’ancien rite et chantent le bréviaire en latin – elles doivent recevoir trois novices dans les semaines à venir.

Leur aumônier, le père Maximilian Mary Dean, en sait quelque chose : il appartenait aux Frères franciscains de l’Immaculée“, une congrégation brisée et dissoute par le Vatican et par Braz de Aviz en particulier, après une véritable chasse aux sorcières, y compris dans la presse, et en usant de diverses méthodes de pression. Cette congrégation biritualiste a notamment été condamnée parce qu’elle était attachée à la messe traditionnelle.