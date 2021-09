Loublande (79) : plus de 400 personnes au pélérinage des familles

L’association nantaise de défense des fidèles de la messe traditionnelle Foi et Tradition, lancée par les fidèles de l’église Saint-Clément (FSSP) publie sur son Facebook les photos du pélérinage de Tradition de Loublande – il s’agit de la 31e édition du pélérinage des familles, qui a eu lieu ce dimanche 26 septembre.

Le même week-end des 25 et 26 septembre, quatre pélérinages de Tradition avaient lieu en Bretagne, Anjou et Vendée militaire – le pélérinage Feiz e Breizh à Sainte-Anne d’Auray les 25 et 26 septembre, dont la messe de clôture a attiré plus de 1000 personnes, celui de Notre-Dame du Marillais en Anjou, celui de saint-Michel du Mont-Mercure et celui, donc, de Loublande (79) près de Cholet.

Au sujet de celui de Loublande, Foi et Tradition publie des photos et indique : “450 pèlerins au départ. Presque 700 personnes à la Messe aux Rinfillières le soir [en rite tridentin] Très belle journée de marche, de prières et de témoignage. Le nouveau curé de la paroisse [diocésaine] Saint Clément de Nantes, le Père VALLET est venu saluer les marcheurs en la Basilique de Saint Laurent sur Sèvre. Merci à lui. Notre grande reconnaissance au prêtres de la Fraternité Saint Pierre qui ont assuré le soutien spirituel“.