Mme Ludovica Giobbe, nouvelle déléguée de l’archevêque de Paris pour la communication

Alors que des veilleurs viennent désormais prier tous les mardis devant l’archevêché de Paris, Mgr Aupetit vient de nommer Madame Ludovica Giobbe déléguée pour la communication. Elle prendra ses fonctions dans les prochaines semaines. Elle succède à Karine Dalle, désormais Secrétaire générale adjointe et directrice de la communication de la Conférence des évêques de France.

Née à Rome, Ludovica Giobbe a 33 ans et a grandi en France. Titulaire d’une licence en droit privé et d’un master en communication des entreprises et des organisations internationales du CELSA, Ludovica Giobbe a travaillé pour plusieurs groupes européens des secteurs de l’aviation, de la défense et de l’énergie. Elle a rejoint Vae Solis Communications en février 2015 et occupe aujourd’hui le poste de consultante senior au sein du cabinet. C’est à ce titre qu’elle fait partie de l’équipe accompagnant régulièrement le diocèse de Paris sur ses enjeux de communication depuis l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.