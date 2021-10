Vers un tremblement de terre dans l’Eglise qui est en France

La prochaine publication, le 5 octobre, du rapport de la Commission Sauvé sur les abus sexuels commis par des clercs français risque d’être sanglant. Le mercredi 29 septembre, en marge des visites ad limina des évêques français à Rome, le président de la Conférence des évêques de France a affirmé que l’ampleur du phénomène des crimes sexuels dans l’Église était « plus grande que ce que l’on pouvait craindre ».

Karine Dalle, qui a pris la tête de la communication de la Conférence des évêques de France le 1er septembre, souligne

L’évêque de Périgueux demande de faire lire ce courrier dans toutes les églises de son diocèse :

Monseigneur de Germay demande de prier particulièrement ce dimanche :

Seigneur, L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise. Nous vous confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise : que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur votre appui et notre soutien. Qu’à l’image de votre Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une « maison sûre ». Donnez-nous votre Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent.​

Mgr de Germay a souhaité également que soit transmise cette déclaration :

Mesdames, Messieurs,

Chers frères et sœurs,

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.

Olivier de Germay