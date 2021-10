Mgr Denis Jachiet nommé évêque de Belfort-Montbéliard

Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Denis Jachiet a été nommé aujourd’hui par le Pape François évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. Il prend la suite de Mgr Blanchet nommé à Créteil en février dernier.

Né en 1962 et ordonné prêtre en 1996, il avait été nommé évêque auxiliaire de Paris en 2016.

Ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Paris le 29 juin 1996, Monseigneur Denis Jachiet a été en mission d’étude à l’Institut d’Études théologiques à Bruxelles de 1996 à 1997.

Il est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, à Paris, et aumônier du collège et lycée Saint-Jean de Passy, de 1997 à 2000. Il devient directeur spirituel au Séminaire de Paris pendant 14 ans. Dans le même temps, il enseigne à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame de Paris. Responsable de la Maison Saint-Roch de 2000 à 2010.

De 2002 à 2009, il reçoit la mission de délégué diocésain pour les vocations religieuses et sacerdotales. Il rejoint ensuite la paroisse Saint-Séverin en tant que curé, de 2010 à 2014.

En 2014, il est nommé Vicaire général de Paris et chanoine titulaire de la Cathédrale de Paris.

Il est évêque auxiliaire de Paris de 2016 à 2021.

La messe d’installation de Monseigneur Denis Jachiet sera célébrée le dimanche 14 novembre après-midi, horaire à préciser, à la Cathédrale de Belfort.

Voici le message qu’il adresse aux diocésains :

Voici que le pape m’envoie pour devenir votre nouveau pasteur. Il me demande de devenir le 4 ème évêque du jeune diocèse de Belfort-Montbéliard après le départ de Mgr Dominique Blanchet pour le diocèse de Créteil. Je suis touché et impressionné de cette mission toute nouvelle et de la responsabilité qu’elle entraine. Ordonné évêque depuis maintenant 5 ans, j’ai exercé la charge d’évêque auxiliaire et de vicaire général, en soutien de l’archevêque de Paris. C’est au milieu de vous, avec vous et pour vous que je serai un évêque diocésain chargé de conduire un peuple aimé de Dieu.

Il est beau de recevoir un diocèse qu’on ne choisit pas. Il est bon et libérant de recevoir une mission de l’Église en s’appuyant sur la confiance en l’Esprit Saint pour dire « me voici Seigneur ! » J’avoue avoir tout à découvrir du Nord Franche-Comté. Je suis impatient de connaitre le pays, ses paysages, de rencontrer ses habitants, ses familles et ses communautés chrétiennes. Bien sûr j’aurai besoin de vous pour m’aider à voir, à comprendre, à me repérer et à devenir habitant de ce territoire.

Permettez-moi de me présenter un peu. Je suis né et j’ai grandi dans un vieux quartier de la capitale, le Marais. Ma famille d’origine bourguignonne, y habite depuis 5 générations. Ayant le goût des sciences, j’ai fait des études d’ingénieur puis un doctorat en chimie organique. A l’âge de 25 ans, alors que je faisais de la recherche dans un laboratoire en Californie, j’ai entendu l’appel du Seigneur à devenir prêtre. J’ai alors raccroché la blouse de labo pour me consacrer au service de la Parole de Dieu et à l’alchimie des âmes ! J’ai suivi ma formation au séminaire à Paris, à Bruxelles et à Salamanque en Espagne. Ordonné prêtre en 1996 par le Cardinal Lustiger pour le diocèse de Paris j’ai eu des ministères auprès des jeunes, dans l’enseignement des laïcs, dans la formation des futurs prêtres et le discernement des vocations. Nommé curé d’une paroisse du quartier latin j’ai eu la joie d’avoir des paroissiens très engagés dans la solidarité, la transmission de la foi et la pastorale des jeunes.

Au sein de la Conférence des Évêques de France j’ai été chargé de suivre la pastorale des migrants et de travailler à mobiliser les acteurs de l’église pour l’accueil, la protection, la promotion et l’insertion des réfugiés. Aujourd’hui je suis élu président la Commission Épiscopale de la Mission de l’Église, qui veille à favoriser toutes les formes d’échanges entre les diocèses de France et les églises du monde.

Au moment de quitter la capitale pour ce nouveau ministère, je suis habité par l’appel à porter l’Evangile aux hommes que St Paul, le patron de ce diocèse, a reçu du Christ qui l’a ébloui sur la route de Damas. Je pense notamment à celui qu’il a reçu dans la ville de Corinthe : Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte : parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j’ai pour moi un peuple nombreux. » (Ac 18, 9)

Comme l’Apôtre, je suis envoyé dans une région que je ne connais pas encore mais où le Seigneur a un peuple nombreux. Ce peuple chrétien de Belfort Montbéliard a traversé, comme tous, les secousses de la crise sanitaire. Il a vu des projets se réaliser et d’autres se ralentir avec le départ de son évêque. C’est une église pleine de promesses que je rejoins. Quelle sera la nouvelle page de son histoire que nous écrirons ensemble ? Seul le Seigneur le sait et il nous le fait désirer. En effet « l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Rm 5, 5)