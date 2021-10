Défense de la messe traditionnelle : nouvelle manifestation devant la nonciature apostolique à Paris

Ce samedi 2 octobre, fête des Saints Anges Gardiens, et sous leur protection, de 12h à 12h 45, nous nous sommes retrouvés nombreux à témoigner devant la nonciature apostolique, avenue du Président Wilson à Paris. Nous avons pu échanger sur les suites des affaires du Havre et de Grenoble, et aussi sur les bruits concernant une possible reprise de la messe à Saint-François-Xavier. Ce qui nous invite à ne pas baisser la légitime pression que nous exerçons sur les responsables ecclésiastiques. A Paris, outre notre pieuse manifestation du samedi, celle du lundi à Saint-Clotilde, celle du mercredi à Saint-François-Xavier, celle du dimanche à Notre-Dame-du-Travail, une nouvelle « action » a débuté le mardi 28 septembre, entre 13h et 14h : quelques fidèles se sont réunis pour réciter le chapelet devant les bureaux de l’archevêché de Paris, 10 rue du Cloitre Notre-Dame, où travaillent les vicaires généraux et épiscopaux, les prêtres des diverses services et les employés. Ce nouveau groupe se propose : – D’étendre ce chapelet devant les bureaux de l’administration diocésaine tous les jours de la semaine, et peu à peu toute la journée. – De créer des équipes de « prieurs » volontaires (jamais plus de 3 ou 4 en même temps), qui choisiront leur jour et leur heure. Des panneaux sont préparés au nom des six paroisses où la célébration traditionnelle a été interdite, qui seront ainsi représentées, une par jour, devant les bureaux de l’archevêque : – Lundi, Saint-Georges-de-La-Villette – Mardi, Notre-Dame du Travail – Mercredi, Sainte-Clotilde – Jeudi, Saint-François-Xavier – Vendredi, Notre-Dame-de-l ’Assomption – Samedi, au Carmel de Notre-Dame-de-la-Visitation