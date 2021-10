Paris : l’archevêque fuit le dialogue

Lettre de Juventus Traditionis Paris

Chers amis,

Depuis le jour où l’archevêque de Paris a décidé de restreindre les messes à Paris nous nous sommes mobilisés. En commençant d’abord par un chapelet à Saint François-Xavier, puis très vite en essayant de les promouvoir ailleurs. Ainsi la prière de ces chapelets sont le ciment de notre mobilisation. La prière étant le point de départ pour la réflexions d’actions à venir dans le diocèse.

Les chapelets suivants ont ainsi émergés :

Lundi 12h45 à Saint Clotilde

Mercredi soir à Saint François-Xavier

Dimanche 18h00 à Notre Dame du Travail

D’autres sont en cours d’organisation…

Nous avons également encouragés les paroissiens à écrire des lettres à l’évêque. Ceci afin de comprendre les raisons qui le poussent à agir, lui exprimer notre incompréhension, voir même notre vive émotion quand il évoque des actions clandestines dans le diocèse. Nous ne savons d’ailleurs toujours pas quelles sont ces actions clandestines. Ainsi plusieurs lettres ont été envoyées à l’évêque certaines rendues publiques, d’autres non. Mais nous n’avons à ce jour pas eu connaissance d’une seule réponse. Devant ce mutisme il nous est nécessaire d’agir.

Ce Dimanche Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, installait hier le nouveau curé de la paroisse Saint Eugène – Sainte Cécile. Un groupe 5 de paroissiens de Paris représentant d’autres paroisses parisiennes se sont donc rendus ce dimanche à la paroisse Saint Eugène – Sainte Cécile afin d’interpeler fermement mais calmement l’évêque et pouvoir si possible discuter avec lui. Mais l’évêque après être resté caché pendant plus de 40 minutes dans la sacristie a filé à l’anglaise par la petite porte !

Quel déception d’abord pour les paroissiens qui auraient certainement aimé pouvoir échanger quelques mots avec lui. Mais aussi pour nous ! Que craint-il ? Serait-il en désaccord avec Mgr Aupetit ? Et ne pouvant nous l’avouer préfère-t-il s’enfuir ?

Ce mutisme et ce silence semble bien loin de la volonté d’accueil, et de dialogue fraternel que l’archevêque de Paris prêche. Nous allons donc continuer à nous mobiliser et espérons bien obtenir des réponses à nos questions. C’est pourquoi nous essaierons d’être régulièrement présent lors des visites des évêques de Paris afin de pouvoir avoir un dialogue franc avec eux.