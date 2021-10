Saint-Eugène: communiqué sur la visite de Mgr Verny

A la suite du refus de Mgr Verny de discuter avec les fidèles de la paroisse Saint-Eugène, l’association Soutien à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile a publié le communiqué suivant:

COMMUNIQUÉ

Saint-Eugène : visite de Mgr Verny

Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, installait hier le nouveau curé de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Que ce soit à la fin de la première messe (en français, célébrée selon le missel de saint Paul VI) ou à la fin de la grand’messe chantée traditionnelle de 11h, Mgr Verny est resté enfermé dans la sacristie pendant plus de 45 minutes, avant de filer à l’anglaise par une porte latérale, faisant preuve d’un courage peu en rapport avec les accents qu’il a pris pour évoquer la bataille de Lépante dans son homélie, en cette solennité de Notre-Dame du Rosaire.

L’archevêché de Paris n’a pas daigné répondre aux deux courriers déjà adressés par l’association de soutien à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, qui représente les fidèles de la paroisse. Et désormais, un évêque auxiliaire en visite dans la paroisse refuse de rencontrer les fidèles et s’enfuit littéralement ! Mgr Verny affiche son mépris envers les paroissiens en ne prenant pas le temps d’échanger avec eux et fuit par une porte latérale. Qu’avait-il à craindre de la part de fidèles qui auraient été heureux de saluer un évêque ?

Ce refus du dialogue et cette exclusion, par l’archevêque de Paris et ses auxiliaires, des fidèles laïcs des paroisses où est célébrée la messe traditionnelle, est incompréhensible et scandaleuse et nous remplit de tristesse. Rappelons que, dans sa lettre pastorale du 3 septembre dernier, Mgr Aupetit appelait à « construire une Église fraternelle » et à « fortifier la communion et l’unité pour nous ouvrir à l’amitié universelle. » Nous avons hélas la sensation qu’à l’archevêché de Paris, les actes contredisent les paroles.

Contact presse :

[email protected]