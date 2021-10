Saint-Germain en Laye : les messes devant la chapelle (fermée) de l’hôpital continuent

L’évêque de Versailles a changé, mais rien ne change – tandis que l’évêché déroule un discours “Fratelli Tutti”, les fidèles de Saint-Germain en Laye demandeurs d’une messe en rite tridentin célèbrent tous les dimanches dehors, devant la chapelle de l’hôpital vide, mais fermée à double tour.

Le chemin vers une “humanité renouvelée” appelée de ses voeux par l’évêque de Versailles ne passe visiblement pas par un peu d’humanité tout court – permettre par exemple aux fidèles de ne pas être dehors sous la tempête.

Ce dimanche encore, les fidèles étaient dehors sous la pluie battante – Paix Liturgique revient dans sa dernière lettre sur la situation :

“Hier 3 octobre 2021 s’est déroulée, sous une pluie battante, la 30ème messe devant la chapelle vide, mais fermée, de l’hôpital de Saint-Germain-en Laye dans le diocèse de Versailles. Nous sommes désormais dans « la routine » avec notre messe dominicale hebdomadaire depuis le mois de mai dernier. Effectivement tous les dimanches et fêtes ! A 11h mais avec – pour l’instant au moins – une interruption pendant les vacances d’été. Notre demande de la célébration d’une messe traditionnelle à Saint-Germain-en-Laye date d’il y a plus de 21 ans et nous en sommes à la 30ème célébration. Je pense pouvoir affirmer que nous constituons un groupe stable de plus d’une centaine de fidèles“.

Lire sur Paix Liturgique