Paris : des chapelets pour la messe traditionnelle à Sainte-Clotilde et Notre-Dame du Travail

Comme la semaine dernière, le chapelet pour la défense de la messe traditionnelle et l’unité de l’Eglise à Saint-François Xavier qui a attiré plus de 200 fidèles ce mercredi a été suivi d’initiatives similaires dans d’autres églises parisiennes où les messes traditionnelles ont été rayées d’un trait de plume par Mgr Aupetit au motif que ce dernier s’est subitement aperçu qu’elles étaient illégales et leurs fidèles des “clandestins” alors qu’elles étaient autorisées depuis dix ans.

Ainsi, une quinzaine de personnes ont prié pour l’unité de l’Eglise, Mgr Aupetit et la liberté de la messe traditionnelle ce lundi à 12h45 à Sainte-Clotilde et des fidèles étaient aussi présents dimanche soir devant Notre-Dame du Travail. Ces initiatives auront aussi lieu la semaine prochaine (mêmes lieux, mêmes heures, ainsi que mercredi à 19h à Saint-François Xavier, où il se dit que finalement, l’archevêque de Paris pourrait, dans sa grande miséricorde, rétablir la messe du mercredi soir.

Peut-être qu’elle n’était pas si “clandestine” que ça, ou que les “clandestins” sont devenus subitement un peu trop voyants et nombreux ?