Paris : chapelet et procession ce soir à Saint-François Xavier à 19h15

Sur son compte Telegram, le mouvement de défense de la messe traditionnelle Juventus Traditionis communique : “rendez-vous ce 6 octobre à 19h15 devant Saint-François-Xavier. Pour la reprise de la messe du mercredi, nous nous rendrons en procession à la chapelle Notre-Dame du Lys”.

Tout en fuyant le dialogue avec les fidèles, l’archevêché de Paris a fini par consentir à rétablir la messe du mercredi soir de Saint-François Xavier, peut-être parce que les fidèles “clandestins” commençaient à être très nombreux et très visibles – y compris dans les médias.

Mais comme l’archevêque de Paris n’a toujours pas renoncé à son entreprise de liquidation générale des messes traditionnelles à Paris, il rétablit cette messe à Notre-Dame du Lys, et non à Saint-François Xavier.

Mercredi dernier, lors du chapelet à Saint-François Xavier, Juventus Traditionis écrivait sur Telegram :

“Nous prions la Vierge pour l’unité de l’Eglise, la paix liturgique dans nos paroisses, la liberté de la messe de toujours et des sacrements dans le rite de tous les saints à Paris, Grenoble, le Havre, Dijon et partout ailleurs, en France et dans le monde.

Sainte Vierge, guidez nos évêques, afin qu’ils soient les bons pasteurs de tous les fidèles, quels que soient leur rite et leur pratique religieuse.

Sainte Vierge, guidez nos évêques pour qu’ils sauvegardent et maintiennent le trésor de la messe traditionnelle.

Sainte Vierge, éclairez nos évêques pour que, lorsque nous leur demandons du pain spirituel, ils ne nous donnent pas des cailloux, tout en prêchant “l’accueil inconditionnel de tous“